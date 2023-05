Bono Cultura Santander pondrá a la venta 10.000 vales en la plataforma El Mercaderío a partir del próximo lunes

La campaña Bono Cultura Santander pondrá a la venta 10.000 bonos a partir del próximo lunes 29 de mayo en la plataforma de venta online El Mercaderío (elmercaderio.es), que se podrán canjear en más de una veintena de comercios y planes culturales hasta el 31 de diciembre.

Como en ediciones anteriores, el precio de los bonos será de 10 euros y su valor de 15 euros, y podrán usarse para comprar en librerías, tiendas de discos, salas de teatro y festivales de música adheridos a la iniciativa.

Cada ciudadano podrá adquirir un máximo de cuatro bonos en 'El Mercaderío', la web que trata de apoyar al comercio de Santander, a través de su DNI y correo electrónico. Una vez comprado, recibirá el bono en su correo electrónico en formato PDF y podrá imprimirlo para entregarlo directamente al establecimiento o simplemente enseñarlo con el móvil en el momento del canje.

El objetivo de la campaña, que un año más lanza la Fundación Santander Creativa (FSC), en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, y a la que por segundo año consecutivo se suman la Cámara de Comercio de Cantabria y el Banco Santander, es favorecer el acceso de la población a la cultura incentivando la compra de productos culturales y apoyar a los comercios que los ofrecen.

Así lo han indicado en su presentación la alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual; la directora de la FSC, Almudena Díaz; el director general de la Cámara de Comercio, Jesús Tortosa; el director comercial de Cantabria en Banco Santander, Francisco Artime; la responsable de Transformación en el Banco Santander, Eva Pérez; y algunos de los responsables de los comercios adheridos.

Han destacado que los 10.000 bonos a la venta generarán un movimiento comercial en la ciudad de 150.000 euros y podrán usarse para comprar libros y catálogos con contenido literario y artístico, música en formato CD, vinilo o casete y películas en DVD y Blue Ray (no se podrá usar para la compra de productos de papelería, libros de texto, de contenido profesional y de estudio y consumibles informáticos).

También para adquirir óleos, fotografías, láminas, litografías, serigrafías, grabados y otras piezas plásticas de inequívoco carácter artístico. Además, se podrán canjear entradas y abonos para asistir a espectáculos en vivo -teatrales y musicales- y otras propuestas escénicas que se representen en los espacios adheridos.

Asimismo, servirán para inscribirse en talleres, cursos y actividades formativas vinculadas a cualquier disciplina artística que se celebren en los espacios que forman parte de la campaña.

Comercios adheridos

En concreto, se han adherido a la campaña las librerías Carmen Alonso Libros (c/ Cardenal Cisneros 17), Librería Ediciones Tantín (Camilo Alonso Vega 10), Gil (Hernán Cortés 23, San Fernando 62 y polígono Nueva Europa en El Campón), Némesis (Cardenal Cisneros 18), Nexus-4 (Madrid 10), y Ofimercados del Norte (Federico Vial 14). No serán canjeables en la Feria del Libro.

También se podrá utilizar en salas de teatro como Café de las Artes (c/ García Morato 4), Escena Miriñaque (Isaac Peral 9) y El Principal (http://www.elprincipalteatro.com/) y en espacios de danza como Esencia Escuela de Flamenco (General Dávila 138) y Danzan-do (Benidorm 7).

En tiendas, salas de conciertos y empresas vinculadas a la música como Discos Cucos (c/ Santa Lucía 41), la tienda Tipo (Peñas Redondas 14) y la sala Rock Beer the New (Peñas Redondas 15).

También en los festivales 'My Fest 23 Cantabria Infinita' (www.myfest23.com), Negrita Music Festival Santander' (https://negritamusicfestival.com/santander/ y 'La Plaza Santander' (www.laplazasantander.com) organizados por Mouro Producciones (mouroproducciones.com) y el Santander Music (santandermusic.es).

Además, desde el año pasado, se suma la agencia de conciertos Galerna Norte (www.galernanorte.com).

El bono se podrá canjear en dos espacios vinculados a la formación, el Espacio Alexandra (c/ Francisco Cubría 3) y la Escuela de cine y televisión de Cantabria (Plaza Rubén Darío s/n). Y, como todos estos años, en el cine Los Ángeles (C/Ruamayor 6).

El estudio santanderino Pizzicato ha diseñado la imagen de la campaña.