Cantabria pide modificar la Ley de Costas para prorrogar las concesiones en dominio público, sin el apoyo del PSOE

Cantabria pedirá ante las Cortes Generales modificar la Ley de Costas para posibilitar la prórroga de las concesiones existentes en zonas de dominio público marítimo terrestre del litoral para permitir así que puedan continuar las actividades económicas que actualmente se desarrollan en estos terrenos.

Cantabria pedirá ante las Cortes Generales modificar la Ley de Costas para posibilitar la prórroga de las concesiones existentes en zonas de dominio público marítimo terrestre del litoral para permitir así que puedan continuar las actividades económicas que actualmente se desarrollan en estos terrenos.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición de ley promovida por cuatro de los cinco grupos de la Cámara regional (PRC, PP, Cs y mixto-Vox), en la que se plantea dicha modificación legislativa.

La misma ha contado con el voto en contra de los diputados del PSOE, que no están de acuerdo con dicha modificación porque, a su juicio, es legislar "a la carta" y abogan por estudiar "caso por caso" y sus posibles soluciones o alternativas.

Así lo ha apuntado el socialista Javier García-Oliva, que ha insistido también en que estas concesiones (incluidas sus prórrogas) no pueden superar los 75 años, un plazo que --ha dicho-- es "improrrogable".

Además, ha alertado de los efectos previstos por el cambio climático en el litoral y considera que éstos podría impedir la continuidad de algunas de estas actividades donde actualmente se ubican. Es por ello por lo que abogan por estudiar cada caso particular y sus posibles soluciones en lugar de por modificar la ley. "No podemos permanecer impasibles, hay que hacer actuaciones para enfrentarnos a esto", ha señalado.

Desde los grupos proponentes, incluido el PRC --socio de los socialistas en el Gobierno regional--, se ha criticado esta postura del PSOE y se ha defendido la importancia que tiene esa modificación para que las actividades económicas "sostenibles" que se desarrollan en estas "cientos" de concesiones puedan continuar, entre las que hay actividades agropecuarias, industriales, varias conserveras e instalaciones deportivas, como los campos de golf de Pedreña o Abra del Pas.

Tras salir adelante en el Pleno, ahora dicha proposición de ley de modificación de la Ley de Costas se llevará al Congreso de los Diputados, donde será defendida por los parlamentarios regionales Pedro Hernando (PRC), Íñigo Fernández (PP) y Félix Álvarez (Cs).

Solo estos tres partidos han presentado candidato: ni Vox --pese a que es uno de proponentes de la iniciativa-- ni PSOE, que no la ha apoyado la iniciativa, lo han hecho.

Fuentes de algunos de los grupos consultadas por Europa Press han informado que los proponentes habían llegado a un acuerdo para "excluir" al PSOE de la representación, al no haber apoyado en la Cámara regional la iniciativa.

De los tres candidatos, el regionalista Pedro Hernando ha sido el más votado, al obtener 13 votos, seguido de Íñigo Fernández, que ha obtenido 9, y Félix Álvare 3. Ha habido 8 votos en blanco. De este modo, los tres defenderán esta iniciativa en las Cortes Generales.

Concretamente, en la proposición de ley aprobada, se pide modificar dos artículos de la Ley de Costas de 1988, el 32 y el 66.

La modificación del primero de ellos va dirigida a que lo establecido en dicho artículo en relación a que solo se otorgarán concesiones en dominio público marítimo terrestre para actividades o instalaciones que no puedan tener otra ubicación no afecte a las concesiones ya existentes ni a sus prórrogas, pudiendo continuar éstas. El cambio del 66 tiene que ver con los plazos de dichas concesiones.

El portavoz del grupo popularar PP Íñigo Fernández ha explicado que ésta es la interpretación que se venía haciendo hasta ahora, hasta la llegada de los "talibanes" al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera.

"Va a llegar un punto en que en esta región a cuenta de este Ministerio no se va a poder hacer nada", ha censurado el popular, que ha recordado no solo este problema con las concesiones de la Ley de Costas sino también la especial protección al lobo.

Además, Fernández ha lamentado que en la primera ocasión en la que el Parlamento de Cantabria va a ejercer su derecho a la iniciativa legislativa nacional no se vaya a contar con el apoyo de los socialistas.

Y ha defendido que el problema no es solo de quienes tienen estas concesiones, sino "de Cantabria entera" por la actividad económica y el empleo que generan. "No creo que Cantabria pueda permitirse el lujo de que se suprima toda esa actividad económica en el litoral", ha señalado.

A su homólogo de Cs, Félix Álvarez, le resulta también "absolutamente imposible de entender" la oposición del PSOE a una iniciativa que busca dar "solución" y seguridad jurídica a estos concesionarios y que refleja, según ha dicho, el "sentir mayoritario" del Parlamento regional y de los cántabros.

"Desgraciadamente estamos muy acostumbrados a que su partido dé la espaldas a los problemas de Cantabria", ha afeado Álvarez a los socialistas, a los que ha pedido que "reconsiderasen" su postura y apoyaran la iniciativa, algo que, al menos hoy en el Parlamento regional, no ha ocurrido.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, también ha pedido a los socialistas que "recapaciten" su posición y ha defendido lo que se plantean en la proposición de ley, sobre la que tendrán la última palabra el Congreso y el Senado.

Ha aclarado que no se pide que se otorguen nuevas concesiones ni que se incremente el plazo de 75 años de las mismas, sino que éste periodo no se cuente desde la concesión original, pues ello supondría que todas ya están agotadas, sino desde la prórroga.

Además, ha defendido que las actividades que se desarrollan en estos terrenos en base a la concesión otorgada son actividades sostenibles.

Y ha subrayado la necesidad de dar respuesta a la sostenibilidad ambiental y a la lucha contra el cambio climático "sin chocar abiertamente con los intereses y el desarrollo económico de una comunidad autónoma".

Inundaciones, ganaderos y dependencia

Tras votar ese punto, el Pleno ha debatido dos iniciativas del PP y una de Vox que no han salido adelante al contar con el voto en contra de PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta.

Vox pedía al Gobierno exigir a las confederaciones hidrográficas ejecutar el mantenimiento necesario de los cauces de los ríos para evitar inundaciones, apoyar en esta tarea a los ayuntamientos en los que la competencia es suya y controlar que las ayudas llegan a los afectados a la mayor brevedad posible.

PP y Cs han apoyado la moción pidiendo dotación suficiente para acometer las obras, pero regionalistas y socialistas la han rechazado asegurando que ya se apoya a los municipios -en Reinosa se han invertido unos 2 millones- y que se esta trabajando para dar "una solución definitiva", gracias a lo que "vemos avances mes a mes".

En otra de las mociones el PP pedía permitir a las personas dependientes elegir el centro o residencia al que ir, derecho que se "recortó en 2020" y desde entonces a quien no acepta el centro que se le asigna "ya ni siquiera se le pone al final de la lista", sino que "se le cierra el expediente", han denunciado los grupos de la oposición (PP, Cs y Vox).

Pero PRC y PSOE han defendido que "solo hace falta echar un vistazo a los datos" para ver la evolución positiva del sistema de a dependencia en Cantabria, que es la comunidad que menos tarda en reconocer el grado de dependencia", y han negado que aleje a las personas de su domicilio si tienen la posibilidad de elegir una residencia cercana a él.

Por último, el PP pedía mediante una proposición no de ley una línea de ayudas por 12 millones de euros para explotaciones ganaderas, pero solo ha contado con el apoyo de Vox, mientras Cs se ha abstenido pidiendo "no jugar" con los ganaderos, ya que esa dotación no está disponible y se tendría que recortar de otra partida. Y PRC y PSOE han defendido que el Gobierno ya "está haciendo un esfuerzo" por apoyar al sector.