Dimite como concejal de Polanco el regionalista Pedro Roca por “faltas de confianza y respeto” del equipo de gobierno

El concejal de Empleo y Protección Civil de Polanco y cuarto teniente de alcalde, el regionalista Pedro Enrique Roca, ha presentado su dimisión como edil de la Corporación por, según ha alegado, “reiteradas faltas de confianza y respeto por parte de miembros del equipo de gobierno” de su propio partido, el PRC. Así se recoge en el escrito dirigido por Roca en el Ayuntamiento, con entrada en el Registro municipal el pasado 27 de abril.

Por su parte, la alcaldesa de Polanco y candidata del PRC a la reelección, Rosa Díaz, ha desmentido, en declaraciones a Europa Press, las razones alegadas por Roca para presentar su dimisión y ha achacado la decisión del edil al hecho de que no haya sido incluido en la candidatura electoral del PRC para Polanco.

“Ha sido acción, reacción”, ha afirmado Díaz, quien ha subrayado que la renuncia de Roca como edil fue presentada al día siguiente de publicarse la candidatura del PRC de Polanco en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que no le incluía.

Díaz ha indicado que antes de que se publicara la lista, ella misma comunicó al edil su decisión de no llevarle en la candidatura por una “pérdida de confianza” y ello pese a que la alcaldesa ha reconocido reconoce que Roca ha realizado “muy buen trabajo” como concejal de Empleo y Protección Civil esta legislatura.

“A veces no basta el buen trabajo. Hay una serie de razones internas sobre las que no me voy a pronunciar”, ha indicado la alcaldesa y candidata a la reelección por el PRC.

Díaz ha relatado que cuando anunció a Roca que no iría en la candidatura, este “aparentemente” entendió la decisión y las razones y no le comunicó su intención de dejar el equipo de gobierno ni la Corporación, por lo que -ha reconocido- fue una “sorpresa” encontrarse el día 27 con el escrito de renuncia.

La regionalista ha señalado que “le da pena” que la salida de Roca se produzca por la “puerta de atrás” tras una legislatura en el Ayuntamiento. Roca se afilió al PRC en 2019 con motivo de su inclusión en la lista electoral.

Del actual equipo de gobierno, es el único que no forma parte de la candidatura local a las elecciones del próximo 28 de mayo junto a María José Liaño, concejala de Mujer, Igualdad y Participación Ciudadana, que, en su caso, hace unos meses comunicó a la alcaldesa que no quería repetir.