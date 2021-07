La feria del disco, el Bolao Folk, literatura en Gil y la Vorágine, y otros planes para el fin de semana

El crecimiento de positivos y la incidencia acumulada de la COVID-19 en Cantabria, que se sitúa en cerca de 450 casos a 14 días, ha provocado el cierre total del ocio nocturno, pero siguen vigentes los eventos culturales con todas las medidas de seguridad por la comunidad con presentaciones literarias, conciertos, teatro, exposiciones y actividades y talleres para jóvenes.

Este viernes la actividad desborda las librerías de Santander, y es que a las 19.00 horas la Librería Gil hace un homenaje a las mujeres poetas, con la presentación del libro de la ilustradora Mo Gutiérrez Serna con 'Ellas vuelan, homenaje a las poetas pioneras del siglo XX', que estará acompañada por la editora Teresa Zataraín de la editorial Creotz. A ellas les sigue la librería La Vorágine a las 20.00 horas, donde Isa Serra y David Monedero presentan la novela 'Morrigan', donde todo comienza con un asesinato doble y una única pista: dos jeroglíficos encontrados entre las pertenecías de las victimas.

Además, el cantante de folk Matt Horan presenta su disco 'Tears From the Mountain' en el Rock Beer The New, para traer a Santander el folk y country tradicional de Estados Unidos, acompañado por Álex Atienza. Y para terminar el viernes fuera de Santander, Santillana del Mar acoge desde este jueves la exposición 'Noche de perros', de Miriam Mora, en las Casas del Águila y la Parra. En ella, y a través de la fotografía documental, se ofrece una amplia visión del mundo del galgo en España y el uso que se ha dado a este animal para la caza de la liebre en campo abierto.

Y el sábado comienza en Santander con actividades pensadas para los más pequeños, con talleres infantiles en el Parque de las Llamas a partir de las 12.00 horas, a la misma hora actividades infantiles en el Museo Marítimo, o un cuentacuentos en la Librería Gil. Más entrada la tarde, el centro cultural Eureka acoge una sesión de DJs a las 19.00 horas, y a las 20.00 horas la compañía Impro Impar Show realiza una comedia improvisada para todos los públicos en Contigo Tres Teatro. Además, la feria del disco estará de 10.00 a 21.00 horas en Tiendas Tipo, con vinilos, CDs, LPs o singles para comprar o vender.

Y fuera de Santander siguen en pie varios de los conciertos y festivales más esperados del verano, como el que organiza el Ayuntamiento de Astillero a las 20.00 horas, un concierto de rock and roll en el que el grupo Relojes Blandos versionará los grandes clásicos internacionales de los años 70 y 80. En Comillas también continúa el 'Beltane Fest', en este caso con el concierto de la banda de punk rock vasco Segismundo Toxicómano a las 22.00 horas. Por otro lado, Cóbreces celebra de nuevo el 'Bolao Folk', que desde las 12.00 horas abrirá su mercado artesano y de alimentación, y a partir de las 18.00 horas comenzarán los conciertos, con la banda de gaitas Celturia y los grupos Alicornio, Collado y Cahórnega.

El domingo pueden visitarse varias exposiciones y disfrutar de la música al mediodía en la capital, ya que el Centro Botín sigue manteniendo su exposición 'Picasso Íbero' y el Palacete del Embarcadero contará con una muestra del artista Joseph Beuys. Asimismo, a las 12.00 horas en la Plaza de Italia la banda municipal ofrecerá el concierto 'Los maravillosos años 20' dentro de las actividades de los Baños de Ola 2021.