La industria láctea alcanza un preacuerdo de convenio colectivo que afecta a un millar de personas en Cantabria

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo sobre el Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas, por el que se incluye una subida salarial ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC) real con un incremento a cuenta del 1% para 2022, 2023 y 2024, que afecta a cerca de 20.000 trabajadores, un millar de ellos en Cantabria, y a más de 1.000 empresas del sector.

Así lo ha informado CCOO en un comunicado, en el que ha indicado que el preacuerdo al que se llegó este martes, tras doce reuniones de negociación, es para un convenio que tendrá una vigencia de cuatro años (de 2021 a 2024), y que amplía su ámbito funcional y da cobertura a la elaboración de postres lácteos.

Este miércoles, el secretario de Negociación Colectiva y Política Industrial de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria, Santiago Pelayo, ha valorado de forma "muy positiva" el preacuerdo, que ahora deberá someterse a su posterior ratificación a través de asambleas con los trabajadores del sector.

"No creemos que tenga mayor problema porque el acuerdo cumple ampliamente con las expectativas previstas y recoge varios puntos que para nosotros, que somos mayoría en la mesa de negociación, eran fundamentales", ha valorado al respecto.

El preacuerdo incluye una subida salarial en 2021 del 3,5%, en el que se pagará atrasos desde el 1 de enero del 2,5% al haber dado ya un 1% a cuenta, y una subida salarial para los años 2022, 2023 y 2024 del IPC real con un incremento a cuenta del 1%, quedando los atrasos topados al 2,5% cada periodo.

La diferencia entre el IPC real del año 2021 y el 3,5% abonado en ese año incrementará, al 50% cada año, las tablas provisionales y definitivas de los años 2022 y 2023. Con esta fórmula se garantiza que los trabajadores "no pierdan ni un euro de poder adquisitivo durante los años de vigencia del convenio", ha afirmado el sindicalista.

Respecto a las licencias, comenzarán el primer día laborable para el trabajador posterior al hecho causante. Además, se extienden las licencias a las parejas de hecho, se crea una nueva bolsa de 16 horas anuales para ir al médico o acompañar a familiares y personas dependientes, y el día de asuntos propios por justificada urgencia desaparece y se pasa de 2 a 3 días de asuntos propios sin justificación.

Otra de las mejoras de este preacuerdo del convenio es la subida en los pluses. El plus de domingos y festivos pasa de 46,36 euros a 60 euros; el plus de Navidad y año nuevo pasa de 61,81 euros a 120 euros, mientras que el plus de nocturnidad tiene un incremento de recargo del 25% al 30%. Además, se crea un nuevo plus de ayuda a personas trabajadoras con descendientes con discapacidad de 70 euros.