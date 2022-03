La oposición reconoce el “paso importante” para La Pasiega pero lamenta que las obras no comenzarán esta legislatura

PP y Ciudadanos (Cs) han reconocido este miércoles que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha dado un “paso importante” en la tramitación del polígono de La Pasiega, pero han advertido que las obras “no van a empezar en esta legislatura”.

Así lo han dicho los líderes de ambos partidos de la oposición, María José Sáenz de Buruaga (PP) y Félix Álvarez (Cs), en declaraciones a la prensa tras la presentación que el Gobierno ha hecho del proyecto este miércoles una vez que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha aprobado definitivamente el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del polígono.

Ambos han lamentado que el proyecto está rodeado de “muchas incógnitas que condicionan su viabilidad” y han pedido al Gobierno que cambie de velocidad, porque necesita “siglos” para sacar adelante los proyectos.

“La legislatura se va y no es que La Pasiega no esté terminada, es que sigue en el alero porque no se va ni a empezar, no vamos a ver obras”, ha afirmado la presidenta de los 'populares' cántabros, que ha reprochado al Gobierno que haya necesitado “16 años” para culminar el primer trámite administrativo de calado.

“Ya era hora. Este Gobierno necesita siglos para poner en marcha actuaciones que otros gobiernos resuelven en una legislatura”, ha abundado Buruaga, haciendo hincapié en que, aunque la aprobación del PSIR es un paso importante, llega “con casi dos décadas de retraso”.

Además, ha advertido de que el proyecto sigue rodeado de “muchas incertidumbres” y “la única certeza hoy es que no se va a pagar con fondos europeos porque el Gobierno de Cantabria no ha sido capaz de convencer a Pedro Sánchez”. Además, considera que la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado “tampoco está garantizada, como todos los proyectos estratégicos para Cantabria que dependen del PSOE”.

“Todo son incógnitas que condicionan su viabilidad”, pues es una “incógnita” la estación intermodal, que “sigue en el aire”; y cuándo van a empezar las obras, puesto que “aún quedan muchos trámites administrativos” que cumplir y este Gobierno funciona “a cámara lenta”, ha dicho.

La 'popular' ha remarcado que hasta abril de 2023 no se sabrá si es viable o no una conexión ferroviaria que es “imprescindible” para las empresas y para el Puerto de Santander, porque “lo único que ha hecho ADIF desde la firma del papeluco en junio de 2019 ha sido licitar un estudio para determinar si hay un tráfico suficiente y una actividad económica suficiente como para justificar una estación intermodal que, en el mejor de los casos, no estará acabada hasta 2026 suponiendo que no haya tropiezos administrativos y presupuestarios”.

Por ello, ha insistido en que, “o el Gobierno regional cambia de velocidad, o el futuro económico de Cantabria se va a tornar muy negro”.

En la misma línea, el portavoz de Cs ha “tirado de la experiencia” de la historia de la comunidad y ha recordado que alberga “décadas y décadas de anuncios de proyectos mastodónticos que iban a cambiar la fisionomía de Cantabria”.

Por ello, ha dicho que el de hoy es “un pequeño paso más” para avanzar en el proyecto del polígono y conseguir que “sea una realidad”, aunque ha advertido que “sabemos cuando empieza pero nadie sabe cuando va a terminar”.

Y asegura que “nadie está deseando más que la oposición” que “por fin” salga adelante una iniciativa de esta importancia para la región, pero “la experiencia nos dice que estas obras se conseguirán terminar cuando cortemos la cinta y lo inauguremos” y no antes.