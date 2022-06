Todo el Parlamento, salvo el PSOE, pide la destitución de la ministra Ribera por poner “en jaque” a Cantabria

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria, a excepción del PSOE, se han unido este lunes para reprobar y pedir la destitución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la socialista Teresa Ribera, por poner “en jaque” a la comunidad autónoma y a su tejido productivo con sus políticas.

En este asunto, el PRC se ha desmarcado de su socio de Gobierno, el PSOE, para unirse a la oposición y, de hecho, ha expresado su deseo de que la destitución de Ribera que el Parlamento solicita con esta iniciativa al presidente de Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se produzca “a la mayor brevedad posible”.

La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE --que ha votado en contra--, y ha partido de PP, que ha vuelto a denunciar que desde la llegada de Ribera al Ministerio sus “agresiones” a Cantabria han sido una “constante”, convirtiéndose en una “mano negra” para la comunidad autónoma y para su tejido productivo.

La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE); el “completo abandono” del Ministerio al mantenimiento de los accesos a las playas de Santander y de otros puntos de Cantabria; la “incertidumbre” generada a la industria electro-intensiva; el “enorme impacto” de sus declaraciones contra los vehículos diésel para la industria de la automoción, o el “golpe de muerte” a Sniace justifican, a juicio del PP, su petición, que ha sido apoyada por el resto.

Todos han coincidido en citar estas razones, aunque una parte de las intervenciones se han centrado, principalmente en el tema del lobo, que “ha puesto en pie de guerra” a los ganaderos de Cantabria y las otras tres comunidades del norte que concentran el 95% de esta especie.

La regionalista Ana Obregón ha censurado, en su intervención, la “arrogancia” y “deslealtad” hacia estas comunidades autónomas con la que se ha comportado Ribera, “volando por los aires los puentes tendidos para el diálogo” sobre este asunto.

Por su parte, Cs, ahora integrado en el grupo mixto junto a Vox, también considera que el “ninguneo” a Cantabria ha sido “absoluto” y, por ello, ha considerado “necesario” pedir el cese de la ministra.

“Quien tanto mal hace a los intereses de Cantabria, mostrando un desprecio absoluto por ella, no debe permanecer ni un minuto más en el Gobierno de España”, ha afirmado el diputado 'naranja' Diego Marañón.

Vox también ha apoyado la iniciativa pese a considerar que “no todo” lo que se expone en la iniciativa como argumentos contra la ministra es “responsabilidad exclusiva” de ella, sino, en general, del PSOE; de Pedro Sánchez, y de partidos, como el PRC, que, según ha dicho, “lo sustentan”.

Por su parte, el diputado socialista Javier García-Oliva ha defendido a la ministra y sus políticas, que, según ha señalado, van en consonancia con lo que la Unión Europea determina que hay que hacer.

García-Oliva ha afirmado que mientras partidos conservadores del norte de Europa han felicitado a Ribera por sus políticas, en España la derecha no deja de decir “barbaridades” y “descalificaciones” a la ministra.

“Yo creo que ustedes tienen un problema, pero el problema no se llama Teresa Ribera, el problema se llama los Pirineos porque al norte de los Pirineos hay una derecha y grupos conservadores modernos que apuestan decididamente por la lucha contra el calentamiento global y la transición ecológica y al sur de los Pirineos tenemos unos grupos conservadores anclados en la sociedad de 'La escopeta nacional' que dibuja Berlanga o en 'Los Santos Inocentes' de Miguel Delibes”, ha censurado.

En cuanto al lobo, García-Oliva ha señalado que “todos”, incluido el PSOE, Ribera y el Ministerio, están preocupados por que disminuyan los daños por el lobo, pero ha señalado que hay datos que indican que desde su inclusión en el LESPRE, éstos se han reducido un 40% en Asturias y un 45% en Cantabria.

Tras escuchar a este diputado, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha censurado que los socialistas se mantengan “serviles” y “sumisos” en su apoyo a Ribera y “agachen la cabeza” cuando “los cántabros dicen otra cosa”. Así, Fernández ha advertido a los socialistas que su actitud les pasará factura en las próximas elecciones.

Un punto curioso se ha producido cuando, en el momento de que al PSOE, le tocaba votar --en este caso en contra-- el presidente del Parlamento, el también socialista Joaquín Gómez, les ha instado a votar “con la cabeza alta”, un comentario que ha generado las críticas de algunos grupos de la oposición y que éste ha retirado inmediatamente.

Quien no ha votado este punto ha sido la ahora diputada no adscrita Marta García, ex de Cs, que no ha acudido a la sesión cuando, precisamente, fue la abstención de Cs en el Congreso hace unas semanas en un punto sobre la protección del lobo, hizo que la parlamentaria se fuera del partido.

También en el Pleno ha salido adelante una proposición no de ley en la que el Parlamento cántabro ha mostrado su apoyo al pueblo cubano y ha reivindicado a su Gobierno que respete los derechos humanos de los ciudadanos, ponga en libertad a los presos políticos y a los detenidos por ejercer su libertad de expresión e impulse una transición pacífica a la democracia.

La iniciativa ha sido impulsada y aprobada por PRC, PSOE, PP y Cs, mientras que Vox se ha abstenido ya que quería que se retiraran dos de los puntos de la PNL, en concreto los que reivindican “el levantamiento del embargo americano que sólo castiga al pueblo cubano y retrasa el tránsito hacia la democracia” e instan al Gobierno de Cantabria a que siga con su política de “diálogo, ayuda y cooperación con el pueblo cubano”.

Todos los grupos han puesto en valor los “lazos históricos” entre Cantabria y Cuba y han denunciado la situación de los cubanos, “privados de derechos y libertad” y dentro de un régimen que “interviene en sus vidas”.

Asimismo, el Pleno ha aprobado una iniciativa para instar al Ejecutivo regional a realizar en el primer trimestre del próximo curso un estudio de la demanda potencial de la enseñanza de lenguas en las distintas sedes y secciones de la Escuela Oficial de Idiomas “que sirva como base para una ampliación de la oferta educativa en alquellas que exista una demanda en el siguiente curso académico”.

Menos suerte han corrido otras iniciativas, como una de Vox que buscaban instar al Gobierno de Cantabria a poner en marcha un programa de becas que contribuya a financiar los estudios a aquellos jóvenes que quieran formarse en disciplinas vinculadas al sector primario, ya sea Formación Profesional o estudios universitarios, con el objetivo de impulsar el relevo generacional y dotar de continuidad y recorrido a las explotaciones agrarias y ganaderas de Cantabria.

La iniciativa ha sido apoyada por los diputados del PP y de Cs, pero no ha sido aprobada al contar con el rechazo de PRC y PSOE. Y es que, según han señalado los socialistas, sería una “discriminación” crear unas becas específicas para determinadas formaciones y en otras no.