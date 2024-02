“Queremos aumentar la participación y blanquear la imagen del Consejo de Estudiantes, que se ha visto muy dañada”

Mirian Martínez Alameda acaba de ser elegida nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) en el marco de unas elecciones enturbiadas por la reciente polémica en torno a la difusión de mensajes homófobos desde la cuenta de X del propio órgano de representación estudiantil. No obstante, esta estudiante de Relaciones Laborales quiere que su mandato suponga un antes y un después con este episodio, por el que, según lamenta, “la imagen del CEUC se ha visto muy dañada”. Así, quiere “aumentar la participación” estudiantil, con iniciativas como los 'viernes de ocio' o talleres de salud mental, y hacer un uso responsable de las redes sociales: “Contenido informativo y divulgativo con educación y respeto”, subraya.

¿Cómo planea aumentar la participación estudiantil en la Universidad de Cantabria y qué estrategias utilizará para involucrar a aquellos estudiantes que tradicionalmente han estado menos representados o interesados en las actividades del CEUC?

Hay tres fases para ello. La primera tiene que ver con incrementar la cercanía hacia los estudiantes, estableciendo, por ejemplo, un día para que puedan venir al CEUC y jugar a juegos de mesa, hablar con sus amigos, hacer rondas de debate y charlas interesantes sobre cualquier tema que les preocupe. En cuanto tenga la Junta Directiva ya constituida empezarán a moverse ese tipo de iniciativas. La segunda fase se centra en divulgar qué es la representación estudiantil, lo que implica y su importancia. Se trata de dar a conocer el CEUC, enseñar cómo funciona, para qué sirve... A partir de ahí, la gente estará más involucrada y se podrán impulsar actividades de mayor impacto, como la creación de un podcast y espacios de debate muy interesantes o la realización de excursiones. Durante las tres fases haremos un trabajo constante con las redes sociales, con el objetivo de estar muy cerca de los alumnos y de darles las herramientas que necesiten para acudir a nosotros cuando lo necesiten.

También señaló la salud mental de los estudiantes como una de sus prioridades. ¿Podría detallar en qué consistirán los talleres que planea implementar y cómo asegurará su accesibilidad a todos los estudiantes?

Creo que los talleres de salud mental son fundamentales, sobre todo después de lo sucedido en los últimos meses en torno a las elecciones del CEUC… La salud mental está en el foco de actualidad y nos preocupa francamente a los estudiantes. Desde el CEUC estamos en total colaboración con el SOUCAN (Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria). La idea es que los talleres se hagan de manera constante, que no se queden perdidos en el tiempo, para que pueda acudir el mayor número de estudiantes posible. Van a ser muy interesantes y van a dotarles de herramientas para gestionar la ansiedad en momentos difíciles, como en exámenes o en contextos de segundas matrículas o de compaginar trabajo y estudio, sin olvidar la gestión de casos de acoso.

Mencionaba las últimas semanas convulsas en torno a la polémica por los mensajes homófobos publicados desde la propia cuenta del CEUC. ¿Qué acciones concretas se están tomando para investigar estos incidentes y a qué consecuencias se enfrentan los responsables?

No conozco todo el proceso como tal, porque la Universidad de Cantabria lo está llevando de forma discreta. Es un tema complejo, hay que ir con pies de plomo, pero se resolverá y veremos las consecuencias.

En lo que respecta al CEUC, ¿qué medidas implementará para que sea un espacio inclusivo y respetuoso con todos los estudiantes?

Lo primero que he hecho es abrir la puerta a todo el mundo, porque el CEUC es la casa de todos los estudiantes de la Universidad de Cantabria. Y, aunque parece mentira que tenga que decirlo, en redes sociales vamos a tratar a todos por igual y con respeto. Después de lo que ha pasado hay que dejar esto claro. Además, trabajamos en colaboración con el Servicio de Igualdad de la Universidad, para abordar temas relacionados con la mujer y la LGTBIfobia. Después de lo ocurrido tenemos que tomar parte en ello. En este sentido, queremos trasladar los puntos violeta y arcoíris a las delegaciones para que los estudiantes los sientan más cercanos.

Precisamente sobre la colaboración conjunta, ¿habrá un trabajo coordinado con la Administración de la Universidad de Cantabria y otros organismos externos para mejorar la experiencia estudiantil, tanto en términos académicos como de bienestar?

Sí, también he abierto el CEUC a la comunidad universitaria, a los servicios de la universidad, a la Administración de esta institución académica e, incluso, a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Estamos dispuestos a escuchar y ver qué es lo que puede ser mejor para los estudiantes. La idea es colaborar, un trabajo personalista no merece la pena, funciona mejor el trabajo en equipo para mejorar realmente las condiciones de los estudiantes.

Y respecto a esa colaboración, ¿qué postura tiene al respecto de hacerlo con partidos políticos o con sindicatos en temas que afecten directamente a los estudiantes?

Eso es una cuestión a valorar. No me parecería lógico tratar con partidos políticos si no tienen representación porque el CEUC no tiene ideología. Y respecto a los sindicatos, sí creo que es importante colaborar con ellos en el sentido de que también viven la realidad de la universidad. Las condiciones de los profesores son igual de importantes que las de los estudiantes.

Mencionaba antes que uno de los ejes principales de actuación del CEUC va a ser la utilización de redes sociales para mantener la comunicación, el contacto con los estudiantes y difundir contenido relevante. ¿Podría ampliar en qué va a consistir ese trabajo en redes y cómo se va evitar el mal uso que a veces se hace de ellas?

Nos acabamos de crear una cuenta de TikTok, una red social que se utiliza muchísimo actualmente, sobre todo entre los más jóvenes. La base del buen uso de las redes sociales está en la educación. Las del CEUC van a hacer un trabajo divulgativo e informativo, nada más. No vamos a entrar en ningún tema que no sea específicamente lo estudiantil y lo universitario, no tendría ningún sentido meternos en otros temas, porque somos el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, no Miriam a título individual. Y no hacerlo así sería no representar a los estudiantes. Como ejemplo de contenido a publicar sería la opinión sobre la UC de los estudiantes que se presten a ello. El objetivo es la participación incluso en ciertos momentos con un tono de humor para salir de las tensiones y blanquear un poco la imagen del CEUC, que se ha visto muy dañada después de lo que sucedió.

Otra de las iniciativas que parece innovadora es la de los “viernes de ocio”. ¿Cómo equilibrará estas actividades de ocio con las responsabilidades académicas y otras obligaciones de los estudiantes?

Yo tengo grabada una frase que me dijo un profesor en mi primer día: ‘No queremos que vosotros paséis por la universidad, queremos que la universidad pase por vosotros’. Y creo que esa es precisamente la filosofía que toma este equipo del CEUC, que la universidad pase por nosotros. La universidad no solamente es una extendedora de títulos, sino también es una escuela de ciudadanía. Y para eso, los estudiantes tenemos que saber cómo administrar nuestro ocio, nuestras horas de estudio, nuestros descansos, desarrollarnos personalmente en cosas que nos gusten... Por ejemplo, ¿me gusta escribir? Pues tengo la opción de poder escribir en un periódico de la universidad. ¿El deporte? Pues está la opción del servicio de deportes. Cada uno lo que prefiera. Los ‘viernes de ocio’ están pensados para la mayoría de los grados en los que no hay clase ese día de la semana o la tienen por las mañanas. Los viernes no apetece estudiar, con lo que es buen día para pasar tiempo en la universidad y aprovechar todo el espacio y herramientas que tenemos los estudiantes y que no conocemos. Es muchísimo y es una pena no disfrutarlo.

Finalmente, ¿cuál es su visión a largo plazo para el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria y qué legado espera dejar al final de su mandato?

Mi objetivo principal es dejar al CEUC mejor de lo que lo he cogido. No creo que sea complicado, después de todo, pero hay que trabajarlo también. Y el siguiente objetivo es el que hemos comentado, que aumente la participación. Un buen logro sería cubrir todos los cupos de representación estudiantil en el claustro. Sería una señal de que la gente ha entendido la importancia que tiene la movilización estudiantil, la participación y la representación. Me gustaría que hubiera más participación en las elecciones de los delegados de centro, de clase, de la junta de facultad… y que cuando las delegaciones hagan actividades no tengan que cancelarlas porque no van a bien. Quiero, en definitiva, que todos los estudiantes de la universidad tengan en su centro un sitio en el que poder desarrollarse como ciudadanos.