Los actores de 'Campeones' promocionan los alimentos de las Denominaciones de Origen de Cuenca

La Diputación de Cuenca está distribuyendo a través de las redes sociales provinciales los vídeos grabados por los actores de Campeones, Gloria Ramos y José de Luna, en colaboración con el actor Antonio Resines dentro de la campaña El Despertar de los Sentidos; estas filmaciones se han llevado a cabo en las sedes de las Denominaciones de Origen ubicadas en la provincia de Cuenca. Hasta el momento se ha distribuido los vídeos de la DO Ribera del Júcar y Uclés, próximamente se podrán ver los de la DO Manchuela y DO Mancha, para terminar con un contenido final donde también participa el presidente Álvaro Martínez Chana.

El objetivo que persigue la Diputación de Cuenca es continuar con la promoción de los productos de calidad conquenses como es el caso de los vinos, en este caso, haciendo una aproximación didáctica sobre las formas de crianza, recolección y transformación; así como del lugar donde se producen y sus peculiaridades agroclimáticas.

El encargado de hacer de anfitrión en la DO Ribera del Júcar ha sido su presidente, Javier Prósper, que ha puesto en valor los suelos de guijarros y la proximidad del río como factores diferenciadores que dan personalidad a estos vinos producidos en siete municipios conquenses del sur de la provincia.

Por otro lado, la gerente de la DO Uclés, Lola Núñez, ha enseñado a los actores las viñas y sus procesos de elaboración y posteriormente ha explicado que es en la piel de la uva donde reside el color y los aromas que posteriormente tendrán los vinos de esta marca de calidad donde están incluidos 25 municipios conquenses

La promoción de la provincia

Esta acción divulgativa coincide en el tiempo con la campaña turística que está llevando a cabo la Institución provincial donde el protagonista es Antonio Resines y se dan a conocer la capital conquense, así como lugares de la provincia como Segóbriga, las pinturas rupestres de Villar del Humo, San Clemente o La Ciudad Encantada; entre otros puntos. El vídeo promocional ha tenido en las redes sociales de la Diputación en apenas una semana más de 70.000 reproducciones y en torno a un millar de interacciones por parte de los usuarios.

Además, la Institución provincial también pondrá en marcha a partir de esta semana una campaña denominada ‘Saborea Cuenca’ con el objetivo de que los productos conquenses ocupen un lugar preminente en las comidas y cenas navideñas de estas fechas.