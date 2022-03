La DO Almansa consigue “cifras históricas” de embotellado vendido, un 12% más que en 2020

La Denominación de Origen (DO) Almansa ha vuelto a conseguir “cifras históricas” de embotellado, con un repunte del 12% de las ventas respecto a 2020. Una vez se ha recuperado la demanda y el ritmo normal de ventas que se había ralentizado por la pandemia, se ha logrado llegar a los 7,5 millones de botellas de vino vendidas en todo el mundo.

El sector del vino pide medidas para las nuevas amenazas tras la pandemia y una defensa explícita del consumo moderado

Saber más

De esta manera, y después de sobrepasar los 6 millones de botellas vendidas en 2019 y de que en 2020 nuestra DO siguiera creciendo, el presidente de la DO, Adolfo Cano, ha señalado que han conseguido el objetivo propuesto de superar los 7 millones de botellas de vino en 2021, según ha explicado la DO en nota de prensa.

Este crecimiento sostenible del vino embotellado de la DO Almansa, que ya acumula un aumento de las ventas de más del 41% desde 2016, demuestra la “progresión imparable” de sus vinos en el mercado nacional e internacional, donde tienen cada vez un mayor reconocimiento.

Todo ello gracias al “gran tirón” que están teniendo los vinos de sus variedades de uva autóctonas, como son la garnacha tintorera y la monastrell. En este contexto, y junto a la incorporación de las nuevas tecnologías a la hora de elaborar los vinos y la “implicación y profesionalidad” de sus bodegueros y enólogos, hacen que DO Almansa haya conseguido superar el umbral de las 7 millones de botellas vendidas en el mundo durante 2021.

Además, desde Denominación de Origen Almansa afronta el 2022 “con muchísima ilusión”, un año en el que seguirán trabajando para llevar a cabo “interesantes acciones de promoción a nivel nacional e internacional para seguir ampliando horizontes y nuevos clientes”.

Además, desde la dirección de su zona de producción también han apostado por estar siempre presentes en eventos y jornadas de desarrollo dentro del sector.

Adolfo Cano ha apostado positivamente de cara a la próxima campaña. “Estamos seguros de que podremos alcanzar nuestros objetivos y seguir creciendo gracias al gran trabajo que se está realizando por parte de todos los profesionales que forman el día a día de esta DO Almansa”, ha apuntado.