'Nueva normalidad' en Castilla-La Mancha sin límites de aforo ni horario pero con mascarilla si no hay distancia

Castilla-La Mancha estrena la madrugada de este viernes, a partir de las 00.00 horas, una 'nueva normalidad' con la publicación de un decreto que suprimirá buena parte de las medidas establecidas hasta ahora para evitar la propagación de contagios de COVID-19. Desaparecen todos los límites de aforo en establecimientos y en cualquier tipo de evento y se elimina el horario máximo de apertura en el ocio nocturno, que quedará ahora delimitado por las ordenanzas municipales de cada localidad.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de las principales medidas que recoge este nuevo decreto aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario y que ya había adelantado esta semana el presidente regional, Emiliano García-Page. El descenso de la incidencia acumulada -83 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días- y el ritmo de vacunación -el 84,1% de la población diana a vacunar con la pauta completa- permiten tomar estas medidas que nos sitúan "de una manera más cercana a la normalidad".

Entre las restricciones que se eliminan desde este viernes está también el consumo en barra en los establecimientos hosteleros o el límite de comensales que pueden sentarse en una misma mesa -hasta ahora era de 10-. Además, se podrá también bailar en los locales de ocio nocturno, aunque el consejero ha solicitado que "se extremen las precauciones", sobre todo con el uso de la mascarilla, que seguirá siendo obligatorio cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. No obstante, seguirá prohibida la venta de alcohol entre las 22.00 y las 8.00 horas excepto en locales de hostelería y restauración.

También se permitirá de nuevo la presencialidad en las actividades formativas no regladas (academias, autoescuelas o centros privados), así como en las escuelas de música, danza o deporte inscritas en el registro de centros docentes de la Junta. Las bibliotecas podrán realizar de nuevo sus servicios de préstamos y devoluciones y se podrá hacer uso de los medios electrónicos de los que disponen.

Igualmente no habrá límite de aforo para el transporte público -donde sí continuará prohibida la ingesta de bebidas o alimentos- o visitas a monumentos, parques arqueológicos o a cualquier espacio cultural, aunque realizando "siempre reserva previa". Una medida que, según ha expresado Fernández Sanz, se hace extensiva a la celebración de congresos y reuniones o también para los eventos taurinos, un ámbito en el que se podrán a volver a hacer encierros. "No habrá límite de aforos pero sí localidades preasignadas, y el uso de la mascarilla obligatorio cuando no se pueda mantener la distancia", ha insistido el consejero.

Respecto a la práctica deportiva, se podrán utilizar todas las instalaciones deportivas, así como los vestuarios o duchas, respetando las medidas generales de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Tampoco habrá límite de aforo en los eventos aunque el público tendrá que "permanecer sentado", ha explicado, al tiempo que ha dado la "bienvenida a la normalidad que acabamos de estrenar". "Esperemos que nos vaya haciendo bien,. que seguro que sí, y que no tengamos que volver a normas más restrictivas".