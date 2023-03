El jurado declara culpable al acusado de quemar viva a su madre en Cuenca

El jurado ha declarado como culpable a F.J.M.A por el asesinato de su madre, a quien quemó viva el 8 de marzo de 2019. La quemó viva en el huerto de su casa no sin antes dejarla inconsciente en el interior del domicilio que ambos compartían en la localidad de Valle de Altomira-Garcinarro tras una discusión que ambos mantuvieron esa mañana.

Ha quedado probado a juicio del jurado que el objeto tenía un móvil económico, pues el asesino no tenía oficio y dependía económicamente de sus padres. Era alcohólico y la única forma de pagarse sus vicios era pidiendo dinero a su madre, que es quien lo administraba aunque la pensión era del padre.

La mañana del 8 de marzo de 2019, como la madre no le quiso dar ni un euro, F.J.M.A. la dejó inconsciente, sin haberse aclarado si fue por un golpe que no dejara en huesos o por asfixia. Cuando perdió el sentido, la portó en brazos hasta el huerto de la casa, cogió una pastilla de encendido de estufa, la prendió, y la depositó en la espalda de la mujer. Como estaba inconsciente, no se pudo defender de las llamas y su cuerpo quedó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 95% del mismo .

Estas han sido las conclusiones a las que ha llegado el jurado tras tres días de juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Cuenca. Arrancaba este martes por la mañana con la composición del Tribunal del Jurado y la llegada a dependencias judiciales del acusado.

Según ha explicado la portavoz del jurado, han encontrado probados, por mayoría y unanimidad, los seis puntos del objeto del veredicto. Por tanto, todos los integrantes del jurado encuentran al acusado culpable. Por otro lado, no han considerado que deba ser propuesto para el indulto.

Se mantiene la petición de 25 años de cárcel

En cuanto a las penas, el Ministerio Fiscal ha reiterado imponer 25 años de prisión y libertad vigilada de 10 años cuando salga de prisión. Al mismo tiempo, pide también que se indemnice a la hija del acusado y nieta de la víctima, en la cantidad de 20.000 euros.

Por su parte, la defensa ha pedido que la pena de cárcel sea de entre 15 y 20 años. En cuanto a responsabilidad civil, no acepta la ha aceptado.

Ha concluido su intervención anunciado ya que va a recurrir la sentencia, por lo que solicitado libertad provisional para el asesino. Con todo, el magistrado ha disuelto el Tribunal del Jurado y ha quedado ya todo visto para sentencia.