“Nunca olvidaré las caras de las personas a las que intubé”: el proyecto para archivar la memoria de la COVID, dos años después

Echar la vista atrás es un ejercicio valiente pero no siempre fiable. Los recuerdos pueden traicionarnos, mucho más cuando las circunstancias que vivimos se multiplican día a día, como ha sucedido desde que hace dos años la pandemia de COVID-19 cambiara nuestras vidas, o ahora con la guerra en Ucrania. Ahí los archivos, los registros, los documentos cumplen una función primordial. Y así lo supo ver desde el principio el Grupo de Innovación Docente en Historia de la escritura y de la lectura 'LECTOESCRITORXS', de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá (UAH).

Desde hace dos años, estos docentes han estado recopilando los denominados ‘Egodocumentos de la pandemia’ dentro de un proyecto vivencial de enseñanza-aprendizaje para la creación de una memoria colectiva dentro de las aulas. Se ha desarrollado durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022 con la participación de 300 estudiantes de Historia, Humanidades, Magisterio de Educación Primaria, Magisterio de Educación Infantil y el Doble Grado en Humanidades y Magisterio en Educación Primaria. Han recopilado 900 testimonios.

Ahora estos documentos toman vida en la exposición didáctica 'Memorias de una pandemia. Escribir, leer, dibujar y archivar la COVID-19', comisariada por los profesores Antonio Castillo Gómez y Verónica Sierra Blas, y coordinada por María de la Hoz Bermejo Martínez, estará abierta al público en la Facultad de Filosofía y Letras y de manera gratuita hasta el próximo 8 de abril en horario de 09:00 a 21:00 horas.

Según explican sus organizadores, está formada por una selección de relatos autobiográficos acerca del confinamiento, la desescalada y la vuelta a la “normalidad”, fotografías de momentos o escenas “que ya nunca se borrarán de nuestras retinas”, dibujos en los que los niños y niñas muestran su visión de la pandemia o vídeos de las lecturas que han acompañado y calmado a tantos pacientes y familiares en los momentos más difíciles de la enfermedad.

Es complicado destacar algunos testimonios, comentan, pero resaltan el de la enfermera María de los Ángeles Ezquerra Sáez, quien recordaba así la dureza del adiós a sus pacientes: “Nunca olvidaré las caras de las personas a las que intubé en esa sala. Muchos de ellos venían hablando por teléfono despidiéndose de sus familiares y no les daba tiempo ni a colgar y mientras preparábamos todo escuchábamos de fondo a la familia llorar a través del teléfono […]. Recuerdo uno de muchos que me miró a los ojos y me dijo: «prométeme que me voy a volver a despertar, prométemelo», y yo no pude hacer otra cosa que prometérselo, pero mi promesa no se cumplió”.

En compensación está el mensaje más esperanzador de Carmen Castaño Martín: “Es mentira eso que dicen de que las personas cuando se mueren, cuando se van de la vida, lo hacen solos. Es mentira. Porque se van con todos los momentos que han vivido, con todo el amor que han dado y recibido, con todo lo que han aprendido, con todos los errores cometidos y con todos los sueños que quedaban por cumplir.”

Dibujos, vídeos, campañas

Y al mismo tiempo, también ponen en valor los casi 250 dibujos infantiles recogidos, una parte recopilados por el alumnado y otra, fruto de la donación que realizó la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Alcalá, procedente de la campaña #Estamoscontigo, organizada junto al Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad. Olos más de 150 videos que se subieron a las cuentas de Instagram y Twitter (@yox_tileo) del Proyecto de animación a la lectura y biblioterapia on line #YoxTiLeo, que se puso en marcha en abril de 2020.

El objetivo de esta exposición es concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene “conservar los documentos personales que la gente de a pie hemos creado desde que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas”. Asimismo, se pone de relieve el “poder terapéutico que la lectura, la escritura y el dibujo tienen en circunstancias como las que estamos viviendo desde hace dos años”. “Al igual que ocurrió en las guerras mundiales o en la Guerra Civil española, en situaciones de esta naturaleza leer, escribir o dibujar ayuda a expresar y canalizar nuestros miedos, inquietudes o anhelos, a afrontar el dolor sufrido por la pérdida de nuestros seres queridos o a gestionar el estrés y la angustia”.

La relevancia testimonial de esta exposición la hará itinerante. Tras la Semana Santa, la idea es instalarla en el CRAI-Biblioteca de Alcalá o en la sede de los Archivos del Movimiento Obrero. Después, habrá más destinos: “Más adelante esperamos que pueda ir a otros sitios siempre que nos alcancen las fuerzas, pues no hay que olvidar que esa parte del trabajo también recae en nosotros y se suma a nuestras obligaciones docentes y de investigación”.

A través de este proyecto sus organizadores confían haber contribuido, como lo han hecho otras muchas instituciones (archivos, museos, medios de comunicación, colegios, institutos o universidades), en la construcción de un acervo documental que “no hable únicamente de cifras o de un sector concreto de la población, sino que represente al conjunto de la ciudadanía”. Los testimonios que han reunido forman ya el fondo COVID-19 del Archivo de Escrituras Cotidianas que crearon en el año 2004 con objeto de preservar “la memoria escrita de la gente común”.

Estos “Egodocumentos” son un ejemplo de lo que el ser humano puede hacer para guardar la memoria. Sus organizadores apuntan que se puede aplicar a todo tipo de acontecimientos colectivos, especialmente a los más traumáticos, puesto que el propósito principal es “configurar una memoria de los mismos que no sea monopolizada por las instituciones o las elites”, sino que concite el testimonio de todos y de todas. “En estos días, por ejemplo, podría plantearse un proyecto similar con las personas refugiadas que huyen de la guerra de Ucrania”, concluyen.