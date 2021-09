Denuncian la inclusión en un evento de artes marciales de un nazi que lo anuncia como "jaleo" antes del Barça-Madrid

Varios colectivos de la provincia de Guadalajara, entre ellos el Grupo de Unidas Podemos-Izquierda Unida en la Diputación de Guadalajara, han denunciado la participación de un joven de ideología nazi en la celebración de un evento de Artes Marciales Mixtas (MMA en sus siglas en inglés) previsto para el próximo 23 de octubre en la localidad de Alovera. El origen de la polémica está en que en el cartel original aparecía como contacto el perfil de Instagram de Emilio García Esteban, conocido neonazi afincado en Guadalajara capital, con antecedentes por agresiones y cuyas redes sociales están repletas de mensajes con simbología nazi, y otros machistas y racistas. Además, el propio García Esteban se refiere al mencionado evento MMA como "un poquito de jaleo pre Barça-Madrid", en referencia al partido de fútbol que se celebra un día después, el 24 de octubre.

En esta localidad gobierna la agrupación Alternativa Alovera junto al PP y un concejal de Vox, con Purificación Tortuero como alcaldesa. El teniente de alcalde y concejal de Deportes, Juan Carlos Martín, ha explicado a elDiarioclm.es que el primer cartel ya se ha rectificado y se ha elaborado otro sin ese contacto. Afirma que ni el Ayuntamiento ni la organización del MMA sabe por qué se puso ese contacto como enlace para el evento. Lo que sí han comprobado son las referencias de Enrique Wasabi, quien protagoniza el acto, y que es "una eminencia" en artes marciales mixtas.

Este es el cartel que ha generado la discordia. La denuncia Unidas Podemos-Izquierda Unida no se dirige a quien lo imparte sino al nombre de usuario de Emilio García Esteban en la red social Instagram, @miluh88, que aparece en la parte inferior derecha junto a los logos y patrocinio del Ayuntamiento:

Este el nuevo cartel que el Ayuntamiento de Alovera ha aprobado esta misma mañana tras conocer la polémica por parte de Unidas Podemos de Alovera:

El propio García Esteban tuiteó hace días el cartel anterior anunciándolo como "un poquito de jaleo pre Barça-Madrid":

Un poquito de jaleo pre-barsa madrid !! pic.twitter.com/ux29yVDlUn — Miluh88 (@miluhh88) 24 de septiembre de 2021

En su cuenta de Instagram, Emilio García Esteban ha publicado varias fotografías donde queda patente su vinculación con la ideología nazi. Por ejemplo, en esta fotografía felicita el cumpleaños a Adolf Hitler (la publicación es del 20 abril, fecha de nacimiento del genocida nazi) utilizando la numeración a modo de letras (1=A y 8=H) y con la frase "felicidades, guía". De la misma manera, la numeración 88 al final de su usuario de Instagram alude a HH, el saludo nazi 'Heil Hitler'.

También aparece haciendo el saludo fascista junto a la estatua de Don Pelayo, acompañándolo de una parte del texto del himno fascista Cara al Sol: "Volverán las banderas victoriosas":

En su brazo se aprecian distintos tatuajes como las siglas AHTR ("Adolf Hitler Tenía Razón" en la simbología nazi) o el sol negro, simbología nórdica que los nazis adoptaron. Por ejemplo, se encuentra en la antigua 'Obergruppenführersaal' (la sala destinada para los generales de las SS) de la torre norte del castillo de Wewelsburg (Alemania) que se convirtió en la fuente de poder de la denominada 'raza aria'. En su otro brazo luce un tatuaje con un soldado nazi acompañado del lema de las SS "Meine Ehre heißt Treue" ("mi honor se llama lealtad").

También publica una fotografía suya con una camiseta en la que aparece la cara de Adolf Hitler:

En el caso de Twitter, estos son algunos de sus mensajes:

Con un traje verde con falda ancha es clavada a la que limpiaba mi cole https://t.co/QKX7azWnjG — Miluh88 (@miluhh88) 27 de septiembre de 2021

Lastima de 2 minutitos a solas con esta sabandija pic.twitter.com/8jQTvuhSvB — Miluh88 (@miluhh88) 19 de septiembre de 2021

Yo quiero el burrito de pollo y las croquetas. Gracias https://t.co/e1MXShNsKl — Miluh88 (@miluhh88) 30 de agosto de 2021

Además se da la circunstancia de que su padre, Jacinto García Llorente, tiene publicado el libro 'El socialismo de Hitler', que aparece en el listado de la Biblioteca Básica del Fascismo del diario 'El Cadenazo'.

El Grupo Municipal de Unidas Podemos de Alovera ha solicitado la retirada de todo enlace a perfiles que no respeten los derechos humanos, como la cuenta de Instagram del cartel, habiendo comprobado que "quien imparte el seminario no tiene lazos, al menos visibles, con grupos neonazis". También ha solicitado que el Ayuntamiento emita "las explicaciones pertinentes del motivo por el que no se ha revisado un cartel realizado fuera de la institución", ya que "errores como este pueden suponer un perjuicio en los derechos y libertades de los vecinos y vecinas en nuestro pueblo, dando un claro ejemplo con estos perfiles de vulneración de derechos humanos hacia colectivos vulnerables, un deterioro de la marca Alovera Pro Deporte y un grave daño a la imagen de la institución en sí".

También el Foro por la Memoria se ha sumado a la petición. Consideran que es "incompatible" la placa que hace tres años se puso de homenaje a un vecino de Alovera asesinado en el campo de concentración de Mauthausen con darle espacio público "a un individuo abiertamente neonazi".