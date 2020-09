Un estudio entre Talavera y Madrid busca respuestas sobre los efectos COVID en profesionales de Atención Primaria

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) estudiará el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en la Atención Primaria de Salud desde la perspectiva de los trabajadores sanitarios. Se trata del proyecto PrimaCOVID, liderado por la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, en Toledo, Montserrat Pulido.

Castilla-La Mancha mantendrá a 744 sanitarios contratados durante el verano y reforzará con 90 personas la atención telefónica en Atención Primaria

Saber más

El proyecto se articula a través del Grupo de Etnografía y Estudios Sociales Aplicados (GEESA) de la UCLM, dirigido por la profesora, Luisa Abad González, en consorcio con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La idea surgió en pleno estado de alarma, durante el confinamiento “como una preocupación por la situación que estábamos viviendo”.

Al principio, explica Montserrat Pulido, “se puso más el foco en el sistema hospitalario, pero entendí que una pandemia de estas características afecta de forma transversal a toda la sociedad y a todos sus ámbitos. La Atención Primaria es el pilar del sistema sanitario y nos parecía fundamental saber qué estaba pasando con sus profesionales”.

Esa inquietud ha eclosionado en una iniciativa que cuenta con financiación del Fondo Supera COVID-19, respaldado por CRUE Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Banco Santander.

El estudio se lleva a cabo en el Área de Salud de Atención Primaria de Talavera de la Reina dentro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y en la dirección asistencial Norte y Sureste de Madrid, pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud.

“Son las áreas adecuadas para disponer de una muestra representativa”, explica Pulido. El estudio servirá así para contrastar diferencias del efecto de la crisis sanitaria en los profesionales del ámbito rural y los que trabajan en un ámbito urbano.

La intención es que el proyecto pueda completarse en diez meses (arrancó en julio), para terminar en abril de 2021. Ahora se encuentra en su fase inicial. “Estamos en plena recogida de datos”.

Cuestionarios y entrevistas personales a sanitarios y no sanitarios

El proceso se desarrolla a través de una metodología mixta. Por un lado, se realiza un cuestionario dirigido a los profesionales, unos 500, entre los profesionales de los centros sanitarios de una y otra comunidad autónoma. “Se ha planteado a distintos perfiles, no solo sanitarios, desde una perspectiva más holística e integral de la salud incluyendo a administrativos, matronas, fisioterapeutas, odontólogos e higienistas dentales o trabajadores sociales porque en este tiempo se han creado nuevas dinámicas de trabajo”.

Por otro, se realizarán entrevistas personalizadas, unas 50 en total que abarcarán “una perspectiva más social”. Y es que Montserrat Pulido cuenta con experiencia como enfermera y es además especialista en Antropología Social. Forma parte de un equipo multidisciplinar de once personas que realizarán un trabajo de campo más allá de lo meramente sanitario.

¿Cómo influye la pandemia en la salud y el trabajo de los profesionales de Primaria?

Los objetivos son tan amplios como ambiciosos. No solo se quiere describir “en qué medida y cómo se ven afectados los profesionales de los equipos de Atención Primaria frente a la enfermedad COVID-19” en sus dinámicas laborales, sino determinar si hay diferencias entre los ámbitos urbano y rural.

Se busca saber cuáles son las debilidades y fortalezas, pero también las amenazas y oportunidades de esta excepcional situación sanitaria emergente y cómo puede influir en todo ello la brecha digital.

También se quieren registrar aquellos factores socioculturales relacionados con la COVID-19 “que supongan indicios de estigmatización desde la perspectiva de los profesionales de Atención Primaria”.

Otro de los objetivos es el de describir los efectos que la pandemia está provocando “en el proceso de salud-enfermedad-atención de la población atendida en el ámbito de Atención Primaria, con especial atención a los grupos de población vulnerable y con patologías crónicas”.

Además, “se pretende revisar el estado de salud de estos profesionales como consecuencia del sobresfuerzo que está suponiendo desempeñar su trabajo del modo que lo estén haciendo”.

Castilla-La Mancha apuesta por un cambio de modelo: “Requerirá transición y educar a la población”

Finalmente, el estudio “quiere también arrojar luz” y facilitar la labor de la gestión sanitaria que, comenta, “también se ha visto desbordada”. En este sentido, se pretende “contribuir en la elaboración de protocolos de detección, prevención y actuación ante situaciones de crisis sanitarias donde la Atención Primaria es más necesaria que nunca”.

Para Montserrat Pulido la pandemia ha provocado “un varapalo importante” en el sistema sanitario y, en particular en la Atención Primaria. “Es una situación sin precedentes, aunque es cierto que llevamos unos años de cierto desgaste y no se la ha cuidado o mimado como se debería. Es lo que los profesionales están señalando. Ahora tenemos que recoger aprendizajes porque no se descartan otras pandemias. Esperemos que no sean de esta magnitud”.

La semana pasada el presidente regional, Emiliano García-Page anunció un “cambio de modelo” en Atención Primaria, aunque solo avanzó un refuerzo en el sistema de teleconsultas. Este miércoles, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, concretó que se va a contratar a 90 personas para atención telefónica, que se mantiene a los 744 sanitarios contratados en verano y que se habilitará un ‘call-center’ como refuerzo para la petición de citas médicas o enfermeras.

El cambio de sistema, con una apuesta por el sistema telemático, y a la espera de los resultados que pueda arrojar el estudio entre los trabajadores de la Atención Primaria, "requerirá en todo caso un proceso de transición y educar a la población para que el mensaje que se reciba no sea que los centros de salud están cerrados. Habrá que escuchar también a esa población y a los gestores”, advierte la enfermera e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha.