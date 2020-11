El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) se alía con las nuevas tecnologías para poder desarrollar su XII edición

El Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, desarrollará finalmente su XII edición entre el 13 y el 22 de noviembre de manera 'online' debido a las restricciones impuestas en Toledo por la pandemia de la COVID-19. Su director, Gabriel Castaño, ha dado a conocer en una rueda de prensa telemática la programación de este año que incluirá la celebración de la gala de entrega de premios a través de una retransmisión en 'streaming' en la que recrearán el Palacio de Congresos El Greco.

Entre los premiados se encuentran iconos del cine español como Santiago Segura, que será premio ‘Toledo de cine’, Verónica Forqué y Ángela Molina -ambas premio ‘Alice Guy’-, o Brays Efe -premio ‘Orden de Toledo’-. Además, el Festival cuenta con invitados como José Luis Garci, Luis Alberto de Cuenca o Benjamín Herreros. "Es un programa ambicioso y esperamos que le guste a todo el mundo", ha apuntado Castaño sobre la inédita edición que vivirá este año el CiBRA en su comparecencia, en la que también han estado presentes la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el concejal de Cultura, Teo García.

Además de las proyecciones planteadas, que se llevarán a cabo de forma 'online' en la propia página del festival, la organización no ha querido prescindir de una de sus señas de identidad: la sección MiniCiBRA. Una actividad que acerca el cine a los más pequeños y que se realizará en las aulas de los centros educativos que se han inscrito a esta cita. Hasta 1.500 alumnos y alumnas disfrutarán de la magia del cine sin salir de la clase, cumpliendo con todas las medidas de seguridad contra el coronavirus.

Esta programación ‘online’ se completa con diversas charlas, mesas redondas y foros de debate en torno al cine y la literatura. En este caso, se volverán a desarrollar las ‘Jornadas de Cine y Educación: La Oportunidad de un futuro distinto’. Unas jornadas que se realizarán a través de la plataforma online del CRFP entre los días 11 y 25 de noviembre.

También, el Festival CiBRA seguirá apostando por la literatura con la presencia virtual de Elvira Lindo o Roberto Álamo, entre otros. Una de estas actividades se realizará en colaboración con la ONCE, y la propia Elvira Lindo conversará con algunos de los lectores de esta organización, entre otras propuestas que se pueden consultar en la página web del festival.

"Valentía" y "cultura segura" para poder celebrar el CiBRA

Castaño ha indicado que a pesar de las restricciones para poder celebrar el festival de manera presencial (o semipresencial) se van a poder desarrollar el 90% de las actividades previstas. Entre las que no se podrán hacer ahora se encuentran los preestrenos previstos ya que no pueden realizar de manera 'online'. No obstante, ha apuntado que han adquirido el compromiso de de las distribuidoras para poder disponer de los títulos previstos en salas de cine de la ciudad cuando la situación sanitaria lo permita.

El director del CiBRA ha agradecido "la valentía de las administraciones" para intentar llevar a cabo el festival "de manera semipresencial hasta el último día". En este sentido, ha reivindicado que "la cultura es segura" y que así lo demuestran, por ejemplo, los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad sobre el impacto de la pandemia en las salas de cine, donde "se han producido cero contagios" durante la pandemia.

De su lado, la alcaldesa ha señalado que el CiBRA “ya se ha consolidado como el Festival de Cine de Toledo” y ha agradecido al director del festival su "esfuerzo, entrega y, sobre todo, por su pasión por el cine, que es lo que hace posible la celebración del festival". "Estamos ante una oportunidad para que el Festival siga creciendo, esta pandemia nos va a permitir utilizar las nuevas tecnologías para abrir una ventana al mundo y llegar más lejos y a más gente", ha agregado Tolón.

"Se trata de un programa brillante que ha requerido una dosis de ingenio y de esfuerzo colectivo para vencer las restricciones del virus”, ha señalado también la alcaldesa, agradecida a otras tantas instituciones y administraciones por la colaboración y el apoyo que prestan al Festival, como la Diputación de Toledo, la Fundación Impulsa, la Junta de Comunidades o el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, municipio donde nació el CiBRA y que sigue siendo, junto a Toledo, sede de su celebración.