Page augura que el consenso sobre financiación será "difícil" entre las autonomías: "Hablando de dinero, es casi imposible"

El presidente del Gobierno de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que es "difícil" llegar a un consenso entre las comunidades sobre la financiación autonómica ya que "cada una defiende los criterios de interés para su región" y ha afirmado: "Cuando se habla de dinero, no sé qué pasa que es casi imposible". Así se ha pronunciado el líder de los socialistas castellanomanchegos a su llegada al Congreso Federal del PSOE en Valencia, donde ha defendido que "cada región es un mundo en sí mismo" y que "se sea del PSOE o del PP, cada uno, cuando se tiene que sentar institucionalmente, defiende los criterios de interés para su región".

A su juicio, este es "un puzzle que le toca componer al Estado" ya que España es un país en el que el papel de las autonomías es "dar su opinión, mostrar intereses e intentar entre todos un consenso nacional", aunque ha incidido en que este es "casi imposible" cuando se habla de dinero y financiación.

El líder castellanomanchego no se ha pronunciado al ser preguntado sobre si habrá una posición común de los socialistas sobre financiación autonómica al término del Congreso, aunque sí van a hablar del tema. No obstante, ha alertado: "Los presidentes ponemos por delante los intereses de nuestra tierra". "Lo importante es que vamos a pelear entre todos, independientemente del partido que gobierne, por los mismos intereses cuando se trata de financiación de servicios públicos", ha agregado.

Preguntado sobre la reunión entre presidentes autonómicos que ha propuesto el presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "forma parte de un encuentro que se lleva a cabo desde hace años" y "no pretende crear ningún frente". "Aquí lo que no valen son chantajes independentistas, las amenazas o los ultimátums, nosotros no estamos en frentes", ha agregado. A la pregunta de si acudirá, ha respondido: "Nos vamos a poner de acuerdo primero".