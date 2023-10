La lucha contra la pobreza que nadie quiere ver: “No se cumplen los derechos humanos y no se habla de ello”

“En nuestra región, la pobreza es un lastre que afecta a una de cada tres personas, privándonos del bienestar al que tenemos derecho y alejando de nosotras las oportunidades de tener una vida digna”. Son palabras de Oksana, usuaria de la Fundación Ceres, en el marco de la conmemoración del Día de la Internacional para la Erradicación de la Pobreza en Castilla-La Mancha.

Fue una de las participantes, junto a Juan, Dani, Michel, Soledad y Pablo, en el acto de “audiencia pública” organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Toledo, como parte del Grupo de Participación que acoge a decenas de organizaciones de la región. Todas ellas trabajan con personas que se encuentran en situación o de pobreza, o de riesgo de exclusión social.

Juan fue otro de los participantes. Procede de la Asociación Socio-Cultural Aurelio de León de Talavera de la Reina. Es ingeniero y parado de larga duración. En su testimonio leyó en voz alta el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”. Y dejó una advertencia. “Esto es algo que no se cumple. En España no se cumplen los derechos humanos y no se habla de ello”, resaltaba.

“La ciudadanía no es consciente”

Adolfo Patón, director de EAPN, insistía en la necesidad de tener que luchar contra el “terraplanismo” de la pobreza. Todos asentían durante la sesión. “La ciudadanía no es consciente de la cantidad de personas que están en una situación de indignidad, viviendo indignamente. Se nos ha acostumbrado a vernos como porcentajes. Hay 640.000 personas viviendo en pobreza, en riesgo de pobreza o de exclusión social y se nos debería caer la cara de vergüenza de que no pase nada y no hagamos por buscar soluciones”, comentaba Juan.

“A día de hoy, en el siglo XXI, cuando hay cada vez más pobreza, vemos que la gente que sí tiene dinero no es capaz de decir: mira, tenemos que ayudar a estas personas'”, lamentaba Soledad, también usuaria de la Fundación Seres. “Lo que pasa es que creemos que una persona pobre es un niño africano con una tripa así muriéndose y no saben que en España hay muchos trabajadores y trabajadoras cuyos salarios son de miseria”, añadía Juan.

Pablo forma parte de la Asociación 'Entre todos' y que resaltaba “los precios excesivos” de la cesta de la compra de las familias. “Sobre todo en los alimentos de primera necesidad. Tendría que ser al contrario”, explicaba. “Todo ha subido demasiado y eso provoca que las personas con un sueldo más bajo, al final, tengan que irse a la comida más barata. Son decisiones que a la larga nos hacen daño”.

“Lo que ocurre finalmente es que el sistema no funciona bien. Nosotros no queremos sobrevivir, queremos vivir bien”, reflexionaba Oksana, que reivindicó de manera pública la “igualdad, la justicia y la dignidad de toda la ciudadanía que vive en nuestra región”.

Michel es mediador cultural en la asociación Movimiento por la Paz de Ciudad Real y también es parte de los Grupos de participación de EAPN. Señala que lo que se puso sobre la mesa durante las jornadas en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza es el “fruto de un trabajo tremendísimo que hemos ido haciendo, recopilando datos de nuestra vida diaria”. La conclusión a la que llegaron, entre otras, “es que tampoco se puede dejar de lado a las personas migrantes”.

“Tenemos que crear espacios de encuentro y mecanismos de diálogo para mejorar las condiciones de vida para quienes viven en situación de vulnerabilidad, exclusión social o incluso en las dos”, resalta.

Pero también explica que no sólo hace falta con las ayudas. “Lo que necesitamos es que se aporte un plus a la hora de construir y desarrollar un mundo mejor para todos”, reflexionaba Michel.

“El futuro de Castilla-La Mancha no van a ser siempre las ayudas de la administración pública, necesitamos que haya personas que puedan responder, con un empleo y un salario digno. Esto nos ayudará a construir una Castilla-La Mancha tan bonita y que queremos tanto”, concluía. Pero mientras tanto, también lamentaba que hay gente “obligada” a trabajar en negro“ o mujeres víctimas de violencia de género que sólo cuentan con un ingreso mínimo vital para poder sacar adelante un hogar.

“El ingreso mínimo vital no cumple con el requisito de sacar a las personas de la pobreza, si sólo se llega a pagar la hipoteca y la luz”, concluía el mediador. “¿Sabemos que hay soluciones, pero y quién las hace? ¿Quién se hace cargo?”, preguntaba por su parte Dani, de Fundación Ceres. “Las palabras son bonitas, los aplausos generan alegría, pero sigue habiendo más de 600.000 personas que viven de forma obligada una vida indigna. Nadie quiere vivir en la pobreza, pero las condiciones materiales nos obligan a ello y no se toman soluciones reales y que se apliquen”, señalaba Juan.

“Imagina que hay gente a la que se le obliga a devolver el Ingreso Mínimo Vital. Pero que están en la pobreza. ¿Cómo pretendes que devuelvan dinero?”, lamentaba el ingeniero.

Propuestas en audiencia pública

Las propuestas que se realizaron en la audiencia pública estaban enfocadas principalmente a cuestiones como la vivienda o la pobreza energética. La vivienda, que en el artículo 25 que leía Juan se menciona explícitamente, junto a la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Piden aumentar y gestionar el parque público de vivienda, ayudas para tramitar el código de buenas prácticas bancarias o crear ayudas del alquiler para personas perceptoras del ingreso mínimo vital y pensiones bajas “con una fórmula de pago ágil y con poca burocracia”. En cuanto a la pobreza energética, las propuestas pasan por bonificar el precio de los combustibles o pagar el bono térmico en invierno para “que podamos habitar nuestras viviendas”.

Igualmente, reclaman recuperar el Ingreso Mínimo de Solidaridad autonómico como garantía de rentas y complemento al Ingreso Mínimo Vital que otorga el Estado, fijar precios máximos para los productos básicos de primera necesidad o incrementar la cuantía económica de las ayudas de emergencia en la categoría de alimentación y vestido para ajustarlas a la inflación creciente del país.

“Ya no es época de elecciones, hay que sumergirse en el trabajo”

En la audiencia pública participó también el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santiago Vera. “Es fundamental que seamos como un cuerpo para luchar contra la desigualdad”, resaltaba en su intervención.

Por su parte, Adolfo Patón, presidente de EAPN Castilla La Mancha, advertía a todos los dirigentes políticos presentes en la sala donde se celebró el acto así como a los tres grupos políticos con representación en las Cortes regionales. “Ya no es época de elecciones. Ahora hay que sumergirse en el trabajo. Y necesitamos un pacto, no un papel firmado”, recalcaba.

“Es muy viable encontrarnos de aquí a cuatro años en un horizonte con muy pocas situaciones de pobreza severa. Y soy ambicioso”, concluyó.

