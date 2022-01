Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Ciudad Real concluyen la primera semana de paros sin respuesta de la patronal

Las trabajadoras de la ayuda a domicilio de las localidades de la provincia de Ciudad Real que prestan este servicio a través de contratas han concluido el primer ciclo de huelgas parciales por su convenio colectivo, pendiente desde el fin de 2020 y que la patronal se niega a negociar. Durante toda la semana han secundado de forma unánime los paros de una hora, la primera de su jornada laboral, y se han concentrado para denunciar su situación frente a los ayuntamientos de sus respectivas localidades: desde Ciudad Real capital a Puertollano, Alcázar de san Juan, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Daimiel, Miguelturra, Villarrubia de los Ojos, Torralba de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, Almagro, Arroba de los Montes y otra docena de municipios más.

Seguimiento unánime de la primera jornada de paros en la Ayuda a Domicilio de Ciudad Real

Están satisfechas por su unidad, por su compromiso, por haber hecho “lo que teníamos que hacer”. Pero también están “más enfadadas, más decepcionadas, más humilladas. No ha habido ninguna reacción por parte de la patronal”, como ha denunciado Marian Serrano, presidenta del comité de empresa de CASER, la contrata que presta el servicio de Ayuda a Domicilio en Ciudad Real capital.

“En prensa si han dicho que están dispuestos a negociar siempre, que ellos fomentan la paz social, pero con nosotros no se han puesto en contacto. Esto es una demostración más de la falta de respeto de la patronal a este sector, a las trabajadoras y a la gente a la que cuidamos, que son nuestros mayores, el valor fundamental de la sociedad”, ha agregado.

Por ello, a partir del próximo lunes, intentarán convocar la mesa negociadora, "aue no es solo sentarse a negociar, que es lo primero, sino sentarse a negociar con una disposición correcta y adecuada a la situación". "Y, si no, pues habrá que seguir. Continuaremos, iremos a la huelga muy a nuestro pesar, es la patronal la que nos está obligando. Nosotras, que conocemos la necesidad de nuestros mayores, que son lo más valioso que tenemos, lo que queremos es un convenio digno”, ha recalcado Serrano.

“Que no pongan más excusas, que escuchen a las trabajadoras, que salen todos los días a la calle, que secundan los paros por unanimidad, que reclaman la dignidad y los salarios que se merecen”, ha salado por su parte Javier Román, responsable de UGT-Servicios Públicos en Ciudad Real en la concentración en Alcázar de san Juan.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-Hábitat CLM, Maribel Cabañero, que también ha acompañado a las trabajadoras de Alcázar de san Juan, ha recordado a patronal FECIR que la legislación vigente sobre el derecho de huelga obliga a las patronales a negociar para llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto; y ha advertido que los sindicatos no descartan denunciar este incumplimiento ante los tribunales. “Vamos a instarles formalmente a negociar en los próximos días, vamos a convocar a la mesa de negociación. Si no acuden, o si no acuden con buena fe negocial, tomaremos dos medidas: solicitar una nueva mediación previa a la convocatoria de una huelga indefinida; y encargar a nuestras asesorías jurídicas que empiecen a preparar las denuncias judiciales que correspondan”.