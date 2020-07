El director de presupuestos de la Junta de Castilla y León dimite tras dos informes negativos sobre la modificación de la Ley de Hacienda

El director general de Presupuestos de la Junta de Castilla y León, Armando Baeta, ha presentado su dimisión este jueves por "cuestiones profesionales y personales", según ha informado el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ibáñez, que ha agradecido a Baeta los servicios prestados -estaba en la Dirección General desde 2003- y su "profesionalidad", ha anunciado que su puesto será cubierto por María Isabel Campos López, doctora en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, que cuenta con una "prolija experiencia en el ámbito académico e investigador".

El consejero no ha querido pronunciarse sobre los motivos de la dimisión de Baeta, si bien se produce apenas 24 después de que el PSOE recordase en el Pleno de las Cortes que la modificación de la Ley de Hacienda para flexibilizar el régimen presupuestario debido al impacto del COVID-19 contaba con dos informes restrictivos. Ambos están firmados por Baeta, uno el 28 de mayo y otro ratificándose, el 16 de junio. En ellos precisaba en qué situaciones se podían usar los remanentes de presupuesto, en cuatro en concreto, porque el resto es para el pago de la deuda viva. Pero en el Pleno no sólo salió eso a relucir, el PSOE quiso saber cómo habían liquidado el presupuesto del año anterior para que apareciesen de golpe más de 200 millones más y por qué esa liquidación no está firmada por el interventor aunque sí por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha pronunciado a través de twitter y ha afirmado que tanto el presidente como el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, solo generan "inestabilidad", a la vez que ha remarcado la marcha del consejero de Empleo, Germán Barrios "en la peor crisis de la historia". "¿Cómo puede Mañueco decir que quiere pactar los presupuestos con el PSOE si no es capaz de dirigir un Gobierno?", se ha preguntado Tudanca.

Por su parte, el procurador socialista José Francisco Martín ha recordado que es la cuarta dimisión en un año, ya que a la salida de Baeta y Barrios se suman la del director general de Educación, al que se descubrió un plagio en un trabajo académico, y la del director general de Calidad de los Servicios, un juez que dimitió a los tres días.