Los candidatos del PSOE y el PP se adelantan al anuncio de Inobat de instalar una fábrica de baterías en Valladolid

La campaña electoral ha dejado una buena noticia en Valladolid: la empresa eslovaca de fabricación de baterías eléctricas para automoción se instalará definitivamente en la ciudad del Pisuerga. Tras varios meses en los que la compañía ha deshojado la margarita con otras posibles sedes, este lunes han trasladado su intención de poner en marcha una nueva planta que se sumaría al proyecto de la compañía Switch Mobility para construir en la localidad una instalación para producir autobuses eléctricos.

Los encargados de desvelar el secreto han sido los candidatos a la Alcaldía del PP y PSOE. Por un lado, el aspirante 'popular' -que era el primero en hacerlo- Jesús Julio Carnero afirmaba que tras una “franca conversación” con el CEO de InoBat, la llegada de la marca eslovaca “es inminente”, como recogía en un tweet.

El candidato del PP, en declaraciones recogidas por Europa Press, se encargaba de hacer el anuncio: “De manera inminente InoBat anunciará, pero les corresponde lógicamente a ellos, su presencia aquí, de lo cual nos tenemos que congratular todos”.

La llegada de @inobatauto es inminente y #Valladolid

esta de ENHORABUENA!

Asi lo hemos analizado esta mañana con su CEO Marian Bocek

Un proyecto en el que ha trabajado la @jcyl desde que en octubre’22 @alferma1 firmó con InoBat el correspondiente protocolo de ayuda. pic.twitter.com/32QHXV0Iey — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) 15 de mayo de 2023

Carnero se ha querido adelantar a cualquier movimiento de su contrincante, ya que Puente durante la tarde este lunes ha mantenido un encuentro con la compañía junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, al estar en campaña el 'popular' ha querido rebajar el anunciar añadiendo que “por todo lo que parece apuntar, previsiblemente InoBat anuncie que se instale aquí en Valladolid pero esa es una decisión que, lógicamente, le corresponde a la empresa”.

Algo que también ha hecho es atribuir todo el éxito de la implantación de la factoría en Valladolid a la Junta de Castilla y León omitiendo a otras partes, algo de lo que discrepan desde el Ayuntamiento y el Gobierno, ya que estas administraciones se han visto involucradas en reuniones y viajes, como el efectuado por Puente y la exministra de Industria, Reyes Maroto, a Eslovaquia para conocer el proyecto junto a los directivos de la marca y que no hubo ningún representante del Ejecutivo autonómico. Inobat ha firmado acuerdos de colaboración tanto con el ministerio como con la Junta de Castilla y León.

Por su parte, una vez que Carnero ha hecho pública la noticia, el alcalde Valladolid ha confirmado y criticado en Twitter las formas de su adversario: “Bueno, pues ya no hace falta el anuncio”, ha señalado para añadir que “el candidato del PP, en su afán por colgarse medallas que no le corresponden, por un lado desvela la llegada de Inobat y por otro nos amenaza para que no lo desvelemos. Es una pena tan poca altura de miras. Se llama desesperación.”

Bueno, pues ya no hace falta el anuncio. El candidato del PP, en su afán por colgarse medallas que no le corresponden, por un lado desvela la llegada de Inobat y por otro nos amenaza para que no lo desvelemos. Es una pena tan poca altura de miras. Se llama desesperación. pic.twitter.com/ZWO0EoJtdK — Oscar Puente (@oscar_puente_) 15 de mayo de 2023

Sobre esto último, Carnero habría asegurado que estarían pendiente a cómo haría el anuncio los representantes del Gobierno para acudir, otra vez, ante la Junta electoral como ya hicieron con la rueda de prensa del 24 de abril del alcalde y el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez para hablar sobre la implantación de Inobat en la que Puente fue expedientado.