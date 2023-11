Mañueco y sus socios de Vox convierten el Pleno de las Cortes de Castilla y León en un monográfico contra la amnistía

Prometía tensión el Pleno de este jueves por las preguntas de control al presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco iba a tener que responder sobre la “invasión migratoria” a la que alude Vox por dar acogida en Medina del Campo a 180 migrantes que huyen de la guerra y de la miseria, sobre las afirmaciones del vicepresidente sobre esos migrantes a los que ha criminalizado, o sobre el señalamiento permanente que practica contra los socialistas desde hace días. Pero lo que se ha visto es un monográfico en el que casi todas las respuestas aludían a los 15.000 millones de condonación de la deuda a Catalaluña y la futura Ley de Amnistía para los independentistas. Arrancó la tarde con los parlamentarios de Vox incumpliendo el Reglamento al mostrar carteles con “no a la amnistía” y “sí al Estado de Derecho” y con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) pidiendo que los retirasen.

Tudanca ha reprochado a Mañueco que presida un gobierno “abiertamente racista”, y ha recordado los tiempos en que Castilla y León acogió a un millar de refugiados sirios y tenía una vicepresidenta, Rosa Valdeón (PP) que lo consideró como una oportunidad para rejuvenecer la Comunidad. Por contra, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) ha llegado a grabar un vídeo en las inmediaciones de un hotel balneario donde se han alojado a 180 migrantes “varones en edad militar” aludiendo a la seguridad y al peligro para las mujeres.

“Qué pena en lo que ha convertido usted Castilla y León”, ha reprochado Tudanca a Mañueco. La respuesta del presidente de la Junta ha pasado por arremeter contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez por generar una “crisis migratoria” mientras están “centrados en la investidura”. Según Mañueco, los socialistas están usando a los migrantes “como cortinas de humo para tapar sus vergüenzas de amnistías y perdón a sus socios independentistas”.

Luis Tudanca también ha criticado que Mañueco no condene “rotundamente” los ataques a las sedes del PSOE“ y los insultos proferidos contra sus dirigentes” porque dirige un gobierno “a las órdenes de Vox”. Mañueco ha replicado que condena “cualquier tipo de hostigamiento” pero que entiende que haya “indignación en la ciudadanía”. “Mi rechazo a cualquier tipo de hostigamiento al adversario político, pasado, presente y futuro”. “Sé de lo que hablo porque yo lo he sufrido”, ha dicho. Respecto a que preside un gobierno dirigido por Vox, Mañueco ha contestado que sin embargo, el PSOE tiene al mando a alguien que “vive en Waterloo y se llama Puigdemont”.

Sobre la criminalización de los migrantes que hizo el vicepresidente de la Junta ha preguntado también el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que se ha referido textualmente a lo que decía García-Gallardo en el vídeo que grabó en Medina del Campo. “Esto es ”racismo, xenofobia, aporofobia y violencia institucional“, ha afirmado. ”Ustedes criminalizan a los migrantes, a los más desfavorecidos, a los más débiles, pero luego callan y guardan silencio cuando, por ejemplo, se descubre que en el seno de la Iglesia católica, esa a la que ustedes riegan de millones de euros en conciertos con sus colegios privados, se han producido abusos y agresiones sexuales a más de 440.000 personas en este país, y ustedes no han dicho ni mu“, ha reprochado.

Mañueco se ha referido antes a las palabras de Fernández solidarizándose con el PSOE y le ha preguntado si no recuerda qué es “el jarabe democrático” y le ha señalado como “cómplice” de los pactos “que atacan a Castilla y León y a España”.

Fernández, que ha abandonado el hemiciclo sobre las 19,00 horas, ha sido hostigado por un grupo de unas 40 personas que se han concentrado a la entrada de las Cortes portando banderas. El parlamentario ha recibido graves insultos cuando iba a tomar un taxi y le han conminado a “ir en bicicleta”. Según ha relatado a elDiario.es Fernández, un agente de policía le ha dicho que se marchase porque con su presencia los estaba “provocando”. El grupo ha permanecido en el lugar profiriendo insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras Pablo Fernández se marchaba.

Quien también se ha ido antes de que finalizase el pleno ha sido García-Gallardo, que ha acudido a la concentración ante la sede del PSOE en Tordesillas.

¡Allí nos vemos, alcalde!



🇪🇸 ESPAÑA DESPIERTA contra los TRAIDORES del PSOE 🇪🇸 https://t.co/8g73qPLUdJ — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) November 7, 2023

El procurador del Grupo Mixto por Ciudadanos, Francisco Igea, también ha aludido al vicepresidente, adelantando que se alegraba de verle “tras sus heroicas andanzas por Madrid” -participó en la concentración ante Ferraz el pasado lunes- y de que “los gases no le hayan afectado al raciocinio aún más”. Igea ha criticado que no se haya podido saber cuál es la opinión de la Junta sobre las declaraciones que hizo sobre los migrantes. “Sabemos que el señor Carriedo -portavoz de la Junta- no fue en coche con usted”, ha ironizado. “Me bastará con un sí o con un no a la pregunta de si cree usted si lo ocurrido en el balneario Las Salinas es una invasión de hombres en edad militar que pone en peligro a las mujeres”.

García-Gallardo le ha recomendado a Igea desde visitar un balneario a irse “con Risto Mejide” o a “La isla de las tentaciones”, para a continuación citarle artículos de la Ley de Extranjería que según él apoyan lo que dice sobre los migrantes. Igea respondió con una serie de frases de conocidos xenófobos a los que comparó con él. Fuera de micro, se pudo ver como García-Gallardo contestaba “tu madre”.

Las referencias a la condonación de 15.000 millones de deuda ha sido constante, hasta el punto de que Mañueco ha tildado de partido irrelevante a Soria Ya cuando se ha disculpado irónicamente por preguntar por la inversión en prevención de incendios y no “por temas grandilocuentes”. El procurador socialista Pedro González Reglero también ha cuestionado “cómo” iban a meter “lo de los 15.000 millones de euros” en una respuesta sobre la situación del personal del centro de menores Zambrana, una ironía que le ha afeado la consejera Isabel Blanco porque se estaba hablando de “temas muy serios”. Sin embargo, los 15.000 millones volvieron una y otra vez al discurso político.