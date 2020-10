El mundo del arte critica la "injerencia política" del Ayuntamiento de Valladolid al "imponer" una exposición en el museo de arte contemporáneo

El principal museo de arte contemporáneo de Valladolid, el Patio Herreriano, se ha convertido en el centro de una polémica artística y política a cuenta de la supuesta injerencia del equipo de Gobierno del socialista Óscar Puente. Según denuncian varias asociaciones de críticos, directores de museos y artistas, el Ayuntamiento ha decidido programar una exposición del artista murciano Cristobal Gabarrón en contra del criterio del director del espacio museístico, Javier Hontoria. "Gabarrón tendrá su exposición en nuestro Patio, pero eso no lo convierte en artista. Para mí ser artista es otra cosa", denunciaba Hontoria este martes una dura tribuna publicada en el Norte de Castilla.

Hontoria tiene el respaldo casi unánime de las principales asociaciones museísticas y artísticas del país. La Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España, la Asociación Española de Críticos de Arte y la Unión de Artistas Contemporáneos han emitido comunicados independientes que cuestionan la actuación del equipo de Gobierno municipal. "Ha desatado una unanimidad casi inédita. Esto es lo que da la certeza de que este es uno de los episodios más escandaloso al que hemos asistido en el mundo del arte en España", señala a elDiario.es el historiador del arte por la Universidad de Valladolid y gestor cultural, Alfonso León. "La programación de un museo no puede ser impuesta por el poder político de esta manera. Esto sería como si Ana Redondo [la concejela de Cultura] quisiera decidir quién gana la espiga de oro de la Seminci", resume León.

Desde el colectivo de críticos de arte señalan que el descrédito provocado por esta polémica repercutirá en el prestigio logrado a lo largo de tantos años por el museo vallisoletano. Coincide con ellos la unión de los artistas contemporáneos españoles (UNIÓN_AC), quienes señalan que la decisión municipal va en contra de el Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte, y en contra de los propios estatutos de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Para ellos, la decisión "pone en serio peligro la imagen de una de las instituciones más relevantes de nuestro país y la de los importantes fondos de arte español contemporáneo que alberga".

La Asociación de Directoras y Directoras de Arte Contemporáneo (ADACE), de la que forman parte los principales responsables de museos de arte moderno del país, va más allá y considera que la actitud del Gobierno municipal es "un gesto de una gravedad sin precedentes en la historia reciente de las políticas culturales". Señalan que asisten con "perplejidad" a que la muestra de Cristóbal Gabarrón vaya a ocupar, además, el espacio que dedica el museo a la artista Eva Lootz, Premio Nacional de Artes Plásticas. "Lootz podría iniciar un proceso judicial si lo considerase y tendría toda la razón. Sacar a un artista de una exposición es vergonzoso", explica a elDiario.es Fernando Castro Flórez, crítico y Doctor en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid.

La supuesta imposición del equipo de Gobierno ha levantado ampollas también en el seno de la coalición municipal. Manuel Saravia, teniente de alcalde y conejal de la confluencia de Izquierda Unida, Valladolid Toma La Palabra, asegura no coincidir con sus compañeros de Gobierno. "Nos parece que lo que está previsto hacer es una desmesura. No tiene sentido de la medida suficiente y en la acción de Gobierno tiene que haber proporcionalidad", resume el edil a elDiario.es. Sobre si considera si se trata de una injerencia en la programación del Herreriano, Saravia señala que se debe ser "más constante" en el cumplimiento de los programas museísticos. "Hemos manifestado que no nos parecía muy adecuado. Es un desacuerdo con la otra parte del equipo de Gobierno", asegura, aunque cree que la diferencia de criterio entre dos partidos es normal en una coalición.

¿Quién es Cristobal Gabarrón?

Cristóbal Gabarrón nació en 1945, en Mula (Murcia). "Quizás su infancia marcada por su traslado a Valladolid, donde adquiere su primera formación, sus viajes a Francia e Italia ,o sus trabajos actuales que realiza entre España y Estados Unidos, han generado en él, una mentalidad abierta y dialogante", recuerda la pagina web del artista. Entre sus obras más representativas destacan el mural para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y el mural “Encuentro 92”, para la Exposición Universal de Sevilla. Su trayectoria profesional está, según su perfil oficial, "marcada por la colaboración con organismos internacionales como Naciones Unidas".

Este pretexto es el que que esgrime el Ayuntamiento para poner en marcha la exposición: Gabarrón cumple 75 años y también la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una conexión que cuestionan desde el propio equipo de Gobierno de Valladolid. "La excusa de vincular su cumpleaños al del aniversario de la Carta de los DDHH es excesivamente anecdótica y acaba disminuyendo la importancia de la celebración. No procede", explica Saravia por teléfono. En una rueda de prensa este martes, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró "sorprenderse un poco" por las declaraciones de su teniente de alcalde, porque no las escuchó en las reuniones del patronato del museo.

En su tribuna, el director del Patio Herreriano explica que el artista Cristobal Gabarrón no figura en su programa, "como tampoco ha figurado en programa institucional alguno en nuestro país en los últimos quince años". El catedrático de la UAM, Fernando Castro, cuestiona todavía más la relevancia de Gabarrón. "Es una artista absolutamente inflado, montado en el espacio de la ignorancia política", critica. "¿Con qué galería prestigiosa tiene relación? ¿En qué museos ha expuesto?", se pregunta por teléfono. "Su obra es mediocre, y no es algo malo, pero es que además es un artista sobrevalorado que se maneja espectacularmente y que ha estado siempre cerca de los poderes políticos". Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Cristobal Gabarrón por diferentes medios, sin éxito.

El alcalde de Valladolid ha asegurado no haberse inmiscuido jamás en los proyectos del Patio Herreriano y rechaza que se trate de una injerencia. Para Puente no es otra cosa que la llegada de una exposición sobre la ONU "de la mano de un artista internacional". Ante los medios de comunicación, el regidor vallisoletano ha asegurado que si el mundo del arte hubiese dedicado el 10% de la energía con la que critican la exposición a difundir el arte "no tendríamos los museos tan vacíos como los tenemos". Concretamente ha señalado al museo Patio Herreriano, que "no habría bajado de las 130.000 visitas a las 90.000 de antes de la pandemia". Este jueves un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran críticos de arte y artistas de Valladolid como Concha Gay o Gloria Reguero, han convocado una protesta por la decisión del Ayuntamiento con el lema "El Herreriano no se toca".