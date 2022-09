Puente asegura que el palacio Licenciado Butrón acogerá la sede de la casa-museo de Delibes, aunque “merecía mucho más”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la familia del Miguel Delibes ha aceptado el ofrecimiento de la Junta de Castilla y León para que la sede de la casa-museo que se dedicará al escritor se ubique en una parte del palacio Licenciado Butrón, una ubicación que a su juicio “ni se aproxima” a la que defendía el Ayuntamiento de Valladolid.

Así lo ha desvelado Puente en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles unas horas de antes de la convocatoria del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, para presentar una serie de acuerdos adoptados en la Fundación Patronato Miguel Delibes en el propio palacio del Licenciado Butrón.

“Parece ser que la Junta de Castilla y León ha ofrecido una ubicación en un edificio que sirve en parte de archivos y se va a ubicar ahí la casa de Delibes”, ha apuntado Puente, que ha precisado que esa opción “ni se aproxima” por idoneidad a la que planteaba su equipo de Gobierno “pero doctores tiene la iglesia, y si la familia lo acepta, ¿quién es el Ayuntamiento para decir que no?”.

La ubicación, según el regidor, será en dicho Palacio que alberga actualmente algunas dependencias de la Junta de Castilla y León y tiene espacio disponible en alguna de las plantas.

“Delibes merecería mucho más, pero no deja de ser la opinión del alcalde, no es la opinión ni de la Junta ni de la familia”, ha precisado.

El Ayuntamiento propuso otra ubicación pero la Junta quiso liderar la iniciativa

Óscar Puente ha recordado que el Consistorio vallisoletano propuso hace ya casi tres años a la Junta de Castilla y León otro emplazamiento --en el edificio de la calle Zúñiga conocido como 'Villa Julia'-- donde se había alcanzado un “preacuerdo con la propiedad para un alquiler a precio razonable”.

Pero ha relatado que en una reunión con el ex vicepresidente de la Junta Francisco Igea y el exconsejero de Cultura Javier Ortega en 2020 “ellos hicieron eso tan español de quítate tú que me pongo yo, que nosotros lo compramos”.

Sin embargo, como ha asegurado Puente ya advirtió de que la Junta iba a tener “el mismo problema” que el Ayuntamiento a la hora de plantear la compra del inmueble porque “los técnicos van a decir que ese no es el precio del bien, que no se puede pagar 2 millones y medio por un bien que los técnicos dicen que vale 1,2 millones”.

“Sucedió lo que dijimos, que al final no lo pudieron comprar y ahora pasados dos o tres años e incluso ya muy superado el centenario del escritor se salen con esta ubicación que no me convence en absoluto”, ha concluido Óscar Puente.