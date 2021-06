Sonsoles, la poetisa viral de Ávila: "Podemos ver guerras pero no a una señora mayor hablando de sexo"

Sonsoles Soto (Ávila, 1950) se convirtió en viral por recitar un poema erótico en la televisión local 'La 8' de Ávila. La repentina fama le sobrepasó en las primeras horas, pero poco a poco se va acostumbrando. Según cuenta por teléfono lo que ha vivido desde este jueves ha sido sorprendente: llegó a ser trendig topic en Twitter y varios medios han intentado ponerse en contacto en ella. No sé enteró hasta que su hija le empezó a mandar tuits "y comentarios hirientes". "Han convertido algo hermoso en algo sucio y me parece tremendo", resume.

El vídeo fue grabado la semana pasada en Ávila, la localidad natal de esta enfermera jubilada que lleva escribiendo desde pequeña y que decidió autopublicar en la editorial Punto Rojo su tercer libro, "Creando Almas", hace unos meses. Su tercera obra, un libro de "prosa poética muy sensual" incluye varios poemas, entre ellos el que le dedicó un conocido, con el que nunca tuvo más que una relación de amistad y pasión por la literatura. Sonsoles reflexiona sobre lo que ha vivido estos días: "Me parece una falta de respeto por la persona que ya falleció y por la periodista que me entrevistó, que lo hizo muy bien", señala humilde.

Sin ser un experto en poesía, creo que a Sonsoles, en realidad, le están pidiendo tema. pic.twitter.com/BHbG8VbQpm — Mario Alejandre (@alejandre_mario) 2 de junio de 2021

¿Cuándo comenzó a escribir?

He escrito desde niña, desde que iba al colegio de monjas aquí en Ávila. Siempre me ha gustado. Escribía en mi trabajo y en las servilletas de los bares, pero no fue a raíz de la muerte de mi hija mayor cuando tenía ocho años que no empecé a escribir en serio para aliviar la pena que sentía. Fue una época muy dura. En menos de dos años perdí a mi hija y al amor de mi vida, mi marido y a mi princesita.

¿Qué hay en 'Creando Almas', el libro que la ha hecho famosa?

Todos son poemas míos. Bueno, prosa poética, menos tres o cuatro que me han dedicado. Son personas que me han escrito y me han dedicado cosas, el prólogo que me lo han escrito un amigo de México y a quien estoy muy agradecida. Tengo amigos y eso no quiere decir que yo esté acostándome con ellos. Son personas que han estado ahí en mi vida cuando he tenido bajones, porque yo no lo he tenido siempre fácil. Aunque iba para secretaria he sido enfermera porque siempre he querido cuidar de los demás. He tenido que criar a mis hijos sola porque mi marido murió cuando yo tenía 26 años. Por eso para mí mi es algo muy grande cuando tienes gente con la que contar cuando se te rompen las alas.

¿Pensaba leer el poema erótico que acabó declamando en la televisión?

No me creen, pero abrí al azar. [Ríe] Llevaba un marcapáginas en otra parte del libro, pero como estaba tan nerviosa abrí por ese momento y empecé a leer. La persona que me lo dedicó era simplemente un amigo. Yo no he tenido nada con esa persona. Era un poeta al que yo admiraba, porque para escribir erótico hay que escribir muy bien. Era un amigo a quien conocí en redes sociales y era una gran persona y lo están ensuciando. 'El cantar de los cantares' es uno de los libros eróticos más antiguos. Siempre ha habido relaciones, amor y sexo en la literatura.

¿Cree que ha sorprendido que una persona mayor hable así de la sexualidad?

Es que lo veo absurdo. Mi padre murió con 97 años y soy la pequeña de 18 hermanos. Todos sabemos que no hemos venido de obra y gracia del espíritu santo. Venimos porque dos personas se han querido. ¿Por qué hacemos tabú de todo eso? No, no tiene por qué ser un tabú. Sor Juana Inés de la Cruz escribió poemas sensuales y de amor y era una monja. No entiendo por qué me están sacrificando. Yo he pasado por mucho en la vida y mi mente se explaya escribiendo lo que siento.

Da la sensación de que también chirría que sea una mujer quien lo haga...

Sí, soy mujer y a mis años siento ¿por qué tengo que taparlo? Si los hombres se les permite hablar de esto. Estamos en un mundo muy machista y todavía a las mujeres no se nos está permitido hablar de sexo y muy pocas nos atrevemos... Y menos en una ciudad como Ávila. Es un tabú. Mi nieta de cinco años va a un colegio religioso y tengo miedo de lo que le puedan decir. Esta mañana me han llamado compañeras preguntándome, y yo les he dicho: pero si todas habéis leído últimamente lo que escribo. ¿De qué os asustáis?

Si hubiese sido un hombre mayor quien lo leyese cree que habría tenido menos repercusión.

¿Porque sea mayor no tengo derecho a hablar así? Si en toda la historia ha habido sexo. ¿Por qué a los hombres sí se les permite? No entiendo por qué yo no puedo escribir sobre sexo sin que se haga mofa. ¿Yo no siento igual que un hombre? Las mujeres tenemos prohibido hablar de todo esto, y más a una persona mayor. Estamos en el siglo XXI, a ver cuándo vamos a dejar de ser tan hipócritas y falsos. Podemos ver guerras, pero no a una señora mayor hablando de sexo.