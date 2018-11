Albiol, de decir que iría a ver a los presos independentistas si se lo pedían a rechazarlo cuando llega la invitación

"Si alguno lo pidiera, iría a la cárcel. No tendría ningún problema". Con estas palabras respondió Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, a la pregunta de si acudiría a Lledoners a visitar a los líderes independentistas encarcelados si estos le invitaran. Fue en una entrevista en eldiario.es el pasado 6 de julio. Justo cuatro meses después, parece que el dirigente popular ha cambiado de opinión, porque ha rechazado la propuesta una vez esta se ha materializado en forma de carta que los presos le han enviado tanto a él como a Inés Arrimadas.

Albiol ha asegurado este mismo lunes que no irá "a ninguna cárcel" porque no se quiere prestar "a su circo mediático frivolizando con su propia situación". Ha lamentado además que la carta haya llegado primero a los medios de comunicación. "Su show, no el mío", ha concluido en un mensaje en Twitter.

El motivo de la carta, dirigida a Albiol y Arrimadas, es invitarles a comprobar en primera persona que no son presos con "privilegios", tal como los dirigentes de PP y Ciudadanos han denunciado en más de una ocasión. La misiva la firman Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. "Por las afirmaciones que les hemos escuchado decir a través de los medios de comunicación, es evidente que ustedes solo pueden hablar desde el desconocimiento", le reprochan.

Nada hace pensar sin embargo que Albiol vaya a comprobar con sus propios ojos si existen tales privilegios. Quizás no se esperaba que le llegara semejante invitación. Al menos así lo expresó en la entrevista con eldiario.es el pasado julio: "No tendría ningún problema, pero no creo que tengan un especial interés en que yo vaya".