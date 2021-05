Junts se desdice y advierte a ERC de que no facilitará la investidura de Aragonès "gratis"

Lunes de resaca y de búsqueda de culpables del frenazo en las negociaciones entre ERC y Junts para formar Govern. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha tachado de "inaudito" el anuncio del presidenciable republicano, Pere Aragonès, de iniciar la legislatura sin los posconvergentes en el Ejecutivo, y ha dicho ahora que su partido no facilitará una investidura "gratis" del candidato republicano. Mientras los independentistas se cruzaban reproches, los 'comuns' han anunciado que pedirán a ERC entrar en el Govern durante las negociaciones que mantendrán en los próximos días para la investidura de Aragonès.

ERC propone iniciar la legislatura con un Govern en solitario y pide a Junts que invista a Aragonès sin acuerdo

Las negociaciones de ERC y Junts para formar gobierno saltaron por los aires el sábado, 83 días desde las elecciones del 14 de febrero, después de que los de Aragonès concluyeran que el acuerdo para formar un Govern con Junts era imposible. Aragonès pidió el apoyo de Junts en el Parlament para formar un Goven en solitario, habida cuenta de que a día de hoy el candidato de ERC solo cuenta con 42 votos -33 de ERC y 9 de la CUP-, lejos de los 68 que marca la mayoría absoluta. Faltan 16 días para que se precipite la repetición electoral.

En declaraciones a Catalunya Ràdio desde la prisión de Lledoners, Sànchez ha sostenido que si ERC pretende una investidura "gratis" de Pere Aragonès llevará "al límite" la situación y al "accidente" de la repetición electoral. El secretario general de Junts se ha desdicho además de sus palabras del pasado mes de abril, cuando se abrió a investir un Govern de ERC y los 'comuns' y pasar a la oposición para evitar elecciones.

Sànchez ha mantenido este lunes que cuando dijo que facilitaría un Govern de ERC y 'comuns' se refería en realidad a que Junts "valoraría" este ejecutivo de izquierdas y que decidiría si ir a nuevas elecciones, y ha acusado a los republicanos de "utilizar fraudulentamente" sus palabras. "Que ERC se decida a un Govern con los 'comuns' y renunciar a la independencia, lo que no vale es una investidura con los votos gratis de Junts", ha retado el exlíder de la ANC.

Han sido varias las advertencias que Sànchez ha lanzado a Aragonès sobre el eventual Govern de izquierdas, que ha definido como "de una debilidad extrema", ya que solo contaría con 41 diputados del Parlament, a 17 de la mayoría absoluta. Con todo, Sànchez ha instado a ERC a "reconducir" la situación y todavía ha visto visos para el acuerdo. "No son las primeras negociaciones en que hay momentos de crisis, emplazo a todo el mundo a actuar responsablemente", ha agregado.

Por su lado, la presidenta de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha argumentado en una entrevista en TVE que sería “mejor” un Ejecutivo “fuerte, amplio y transversal” con fuerzas de izquierdas que uno de ERC en solitario. “Es mejor un gobierno de 41 diputados o de 50 que uno de 33”, ha expresado la dirigente de los ‘comuns’, en referencia a la suma de ERC con su partido e incluso con la CUP.

Más allá de esta voluntad, Albiach no ha querido dar más detalles sobre las condiciones que le pondrán a Aragonès para facilitarle la investidura. “Primero hablaremos con ERC en la mesa de negociación”, ha expresado. “No es buena idea negociar a través de los medios de comunicación”, ha zanjado.

Las negociaciones de ERC y Junts para formar gobierno saltaron por los aires el sábado, al entender los de Aragonès que tras más de 80 días desde las elecciones no podían esperar más para formar Govern y evitar una repetición electoral. De esta forma, pidieron los votos de los diputados de Junts para iniciar una legislatura en solitario. En estos momentos, una mayoría alternativa sin este partido –o sin, al menos, cuatro de sus diputados– no es viable para los republicanos, puesto que con la CUP y En Comú Podem no suman.

Sobre esto, Albiach ha defendido que pueden aspirar a que Junts, el PSC u otras “fuerzas responsables” pongan algunos de sus diputados para facilitar un gobierno de izquierdas. La política morada ha recordado que el dirigente de Junts Jordi Sánchez ya se comprometió a facilitar un gobierno de ERC en solitario si era necesario para evitar elecciones. Y le ha pedido lo mismo a los socialistas: “No entendería que el PSC se ponga de perfil ante una posible repetición electoral”, ha manifestado.

Con todo, Albiach no ha escondido su satisfacción en los últimos días al ver que Junts se alejaba del Govern. “Es una buena noticia que ERC haya decidido emanciparse de Junts, se ha abierto una oportunidad que tenemos que aprovechar para pasar página”, ha valorado la diputada, que ha recordado que ERC y Junts llevan ya años en los que su relación está cada vez más rota. “La supuesta unidad del independentismo no ha dado sus frutos”, concluye.