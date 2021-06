Salvador Illa, partidario de someter a referéndum "un nuevo marco de convivencia" en Catalunya

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que es favorable a realizar un referéndum sobre el "marco de convivencia" en Catalunya, pero no una consulta de "autodeterminación". Illa ha insistido en una entrevista en Radio Nacional esta mañana en defender una mesa de todos los partidos con representación en el Parlament para conseguir consensuar un "proyecto político en Catalunya" y un "modelo de convivencia" en el que todos se puedan sentir "cómodos".

Illa es partidario de votar en referéndum "un acuerdo", como podría ser un nuevo Estatuto de Autonomía, no "una ruptura". "El trabajo de los políticos es buscar un punto de encuentro que nos pueda unir. Estamos de acuerdo en someter este acuerdo a la consideración. Catalunya tiene vigente un Estatuto de Autonomía que es distinto del que votaron los ciudadanos, por lo tanto parece lógico que sometamos a consideración un nuevo marco de convivencia catalán. Esto es votar un acuerdo, no una ruptura", ha expresado. El PSOE se comprometió con ERC en el marco de las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez a llevar a cabo una consulta en Catalunya para validar "las medidas en que se materialicen los acuerdos" de la mesa entre el Gobierno central y el Govern.

Además, el exministro ha calificado este jueves de error las manifestaciones convocadas en contra de conceder los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados, y ha pedido un "gesto de confianza a los ciudadanos que tengan alguna reticencia". "Me parece una medida necesaria para abrir un tiempo nuevo. Quizás no suficiente, pero necesaria", ha dicho en declaraciones a los medios tras una conferencia organizada por la Fundació Internacional Olof Palme, y ha avisado de que no es bueno azuzar el conflicto y la competencia entre territorios.

Sobre el 'Ho tornarem a fer' ('Lo volveremos a hacer') que dijo Cuixart en el juicio del 1-O, Illa ha dicho: "Si quieren volver a hacerlo, ya saben lo que hay", y ha descrito como positiva y valiente la afirmación del líder de ERC, Oriol Junqueras, de que la unilateralidad no es viable ni deseable.

Ha avanzado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, le ha citado para la tarde del próximo martes dentro de la ronda con los grupos parlamentarios, y ha criticado que se reúnan después de que lo haga con los grupos que le apoyaron en la investidura. "Yo le solicité una reunión como jefe de la oposición. Yo no hubiera hecho eso, empezar con los grupos que le apoyan en el Parlament. El diálogo de verdad lo tiene que empezar con los que pensamos distinto", ha avisado Illa, que ha dicho que Aragonès tendrá que dar explicaciones.