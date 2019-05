ERC y JxCat hunden el plan de Pedro Sánchez para colocar a Iceta en la presidencia del Senado

Los independentistas han hundido definitivamente las mermadas esperanzas que aún pudiera albergar Miquel Iceta de asistir al inicio de la legislatura del Senado como miembro de la Cámara Alta y como candidato a presidirla. Después de la reunión de los órganos de dirección del partido, ERC y JxCat han confirmado este miércoles que se unen a la CUP y que sus grupos votarán 'no' a la desginación de Iceta como senador.

"Sánchez no puede tomar una decisión por el Parlament y esperar que el Parlament la ratificará. Así no se hacen las cosas", se ha quejado el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, que se ha expresado con una dureza que solo se acostumbra a emplear durante las campañas electorales. Los republicanos han decidido no colaborar en la operación del PSOE por razones de fondo y de forma. Sobre los segundos, Sabrià ha recordado que el nombramiento de senadores de designación autonómica suelen realizarse mediante pactos y con propuestas conjuntas de los grupos, cosa que ha faltado en esta ocasión.

Por su lado, el portavoz de JxCat, Albert Batet, ha cargado contra el intento del PSC de "saltarse los trámites del Parlament sin respeto ni cortesía parlamentaria" para llevar a Iceta al Senado. Batet incluso ha cargado contra Pedro Sánchez por su "intrusismo en el Parlament", que a su juicio es lo que hizo el presidente del Gobierno al dejar en manos de la Cámara catalana la decisión de quien debía ser el presidente del Senado.

Sabrià también se ha referido a la tensionada situación política que se vive en el Parlament por la situación judicial de algunos diputados. "Que nadie finja una situación de normalidad", ha reclamado, "vivimos una situación de excepcionalidad, con presos, exiliados y represión cada día". Más contundente aún ha sido su rechazo a los argumentos del PSC, que apuntaba a la debida cortesía para facilitar los nombramientos. "No hay cortesía parlamentaria cuando decides encarcelar a tus compañeros de escaño. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando votaron el 155? Allí no hubo ni cortesía ni humanidad", ha cargado.

Expresadas las razones, el portavoz independentista no ha querido avanzar ni un milímetro más allá, negándose a especular sobre que haría su partido ante nuevos escenarios. "Hoy el no es inevitable", ha apuntado, remarcando la palabra "hoy". ¿Es un veto permanente a Iceta o, incluso, a cualquier candidato a senador del PSC? Sabrià ha despejado esa pelota diciendo que "cuando respeten el Parlament y las instituciones de Catalunya ERC estará esperando para hablar".

De esta forma, el Parlament vivirá este jueves una escena inédita, ya que la Cámara rechazará la designación de un senador autonómico. Hasta ahora era práctica habitual que los grupos votaron por unanimidad a los senadores, tal y como ocurrió cuando los independentistas prestaron su apoyo a la designación de Lorena Roldán (Ciudadanos) tras la aplicación del 155, o los de Albert Rivera se mostraron a favor de enviar a la Cámara Alta a Marta Pascal (PDeCAT).

En la votación de este jueves, Iceta solo tendrá 25 votos a favor, los que suman los socialistas y los 'comuns'. Los 36 diputados de Ciudadanos y los 4 del PP se abstendrán, mientras que los 65 que suman JxCat, ERC y la CUP votarán en contra. El último intento del PSC para que Iceta fuera designado senador, que pasaba por que la votación fuera con papeleta en vez de electrónica, ha sido rechazado por la Mesa del Parlament (de mayoría independentista) este miércoles por la tarde.

Pedro Sánchez responde

La decisión de la formación republicana hunde las aspiraciones de Iceta y los planes que para él tenía el presidente Pedro Sánchez. Pero, como víctima colateral del choque en plena campaña, la negativa deja también muy tocada la relación con el PSOE y el Gobierno, tanto en el Congreso como a nivel bilateral entre los ejecutivos español y catalán. "Tienen miedo a las soluciones y el diálogo", ha asegurado Sánchez, que ha asegurado que el 'no' del independentismo a Iceta es un veto "a la convivencia, al diálogo, al entendimiento".

Aunque en ERC presumen de mantener la primera posición que ya avanzó Sabrià la semana pasada, lo cierto es que en el seno del grupo ha habido debate. De hecho, al inicio de esta semana, miembros del grupo de ERC en el Congreso y de la dirección del PSOE habían avanzado en las conversaciones para facilitarlo. Ni el PSOE ni sectores republicanos esperaban la decisión que finalmente salió de la ejecutiva de ERC este martes. Fuentes de la formación hablan de un "cúmulo de razones" que acabó decantando la balanza.

Una de esas razones a las que apuntan es la negativa de Instituciones Penitenciarias a que Oriol Junqueras participase por la noche en el debate de candidatos europeos de TV3. Otra, la reiterada negativa del PSC a negociar esta cuestión. "Ellos son siempre inflexibles. No dan nada y creen que nosotros debemos facilitarlo todo, porque si no nos hacen chantaje con el diálogo y con que viene la extrema derecha. Que recuerden que el mapa del 28A se pintó de amarillo", resume una fuente de la formación sobre la posición que acabó ganando en el debate del martes por la noche en la dirección republicana.