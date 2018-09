El Govern reclama a Sánchez que la reforma constitucional aborde la autodeterminación de Catalunya

La posible revisión del texto constitucional ha sido recibida por el independentismo como una oportunidad para tocar la cuestión de la autodeterminación catalana que reclaman. Después de que los partidos se manifestaran en esta línea, este martes el Govern lo ha convertido en posición institucional, cuando ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que la reforma constitucional que propone para limitar algunos aforamientos sirva también para permitir un referéndum sobre la independencia.

El Govern ha lanzado esta sugerencia pese a que la consejera portavoz Elsa Artadi ha mantenido que, en opinión de la Generalitat, el actual texto de la Constitución permitiría celebrar un referéndum. "Solo hace falta voluntad política para permitir que los catalanes voten", ha asegurado. Pese a esto, Artadi asegura que si el Gobierno central y el PSOE consideran que la autodeterminación no cabe en la Constitución, deberían incorporarlo. "Si hay una reforma tiene que servir para solucionar un conflicto político de una forma política", ha indicado.

La consellera portavoz no ha ocultado su "sorpresa" por que la propuesta de reforma de la Ley Fundamental de Sánchez esté relacionada con los aforamientos, una cuestión que, según opina, "no es un tema que genere debate", y no con solucionar las demandas del soberanismo catalán. En este sentido, el Govern de Quim Torra se mantiene a la expectativa de que el Sánchez aclare cuál es su "propuesta política" a la crisis constitucional abierta en Catalunya.

A preguntas de los periodistas, Artadi ni siquiera ha descartado categóricamente la opción de promover la reforma constitucional para introducir el referéndum desde la Generalitat. Pero ha advertido que "antes de saber si tenemos que hacer un grupo de trabajo, si tenemos que hacer una reforma, etc, debemos ver qué voluntad tiene el PSOE", ha advertido. Tal como hicieran este lunes ERC y PDeCAT, Artadi ha considerado que la solución pasa por el referéndum.

Artadi ha aprovechado también para responder al ministro Josep Borrell, que este martes aseguraba que la imagen de España en el exterior había quedado "seriamente dañada por la propaganda" de la Generalitat, asegurando en tono irónico que el "mérito" no es de la diplomacia catalana sino de las decisiones de España. La consellera ha puesto el ejemplo del rapero Valtonyc, que e ste lunes conoció que no será extraditado por la justicia belga, como ejemplo de actuación de la justicia española que daña la imagen del país.