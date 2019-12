Iceta propone a Núria Marín como presidenta del PSC y a Eva Granados como viceprimera secretaria

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves los nombres de quienes formarán la cúpula del partido si él gana la reelección en el próximo congreso del partido, en el que es único candidato. Según ha propuesto Iceta, la alcaldesa de L'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, será la presidenta del partido, un puesto que en el PSC no tiene atribuciones ejecutivas sino representativas. Marín, que también forma parte de la ejecutiva del PSOE, sustituiría a José Montilla como presidenta del partido y será reconocida así como una de las figuras más influyentes del socialismo catalán actual.

