El PDeCAT reitera a Sánchez que negociar los presupuestos pasa por reconocer la autodeterminación

El PDeCAT continúa condicionando los presupuestos del presidente Pedro Sánchez a que el Gobierno haga una propuesta sobre la autodeterminación. Así lo ha explicado este miércoles la portavoz de la formación y diputada Míriam Nogueras, después de que unas declaraciones del también diputado Ferran Bel reclamando al PSOE una "propuesta razonable" hayan dado pie a especulaciones sobre un supuesto cambio de opinión entre los independentistas.

"La "propuesta razonable" no es respecto a los presupuestos sino sobre lo que pedimos desde el primer día: autodeterminación", ha escrito la diputada desde su cuenta, matizando las palabras de su compañero de bancada. Desde la formación explican que la manifestada por Nogueras es la postura de todos sus diputados y desde el primer día, y que no ha habido cambios.

El propio Bel había hablado a los micrófonos de Onda Cero en términos de encaje territorial, aunque sin llegar a citar el referéndum. "Nosotros no tenemos un 'no' cerrado, entendemos que debe haber una propuesta política para Catalunya", ha explicado, "si no hay propuesta o es simplemente hablar de un nuevo Estatuto para que luego sea cercenado por el Tribunal Constitucional, esta historia ya la conocemos", ha manifestado el diputado independentista.

La decisión anunciada por Pedro Sánchez de llevar el proyecto de presupuestos a la Cámara ha reabierto el debate sobre los apoyos independentistas a las cuentas. Tanto el PSOE como Podemos, las dos formaciones que cerraron un pacto por las cuentas el pasado mes de octubre, han reafirmado tras las elecciones andaluzas su apuesta por aprobar aquellas cuentas, bajo el argumento de que contribuirían a parar a la ultraderecha de Vox.

Pero esto no convence a los independentistas. Por parte de ERC también se han reiterado en la posición contraria a apoyar al Gobierno del PSOE sin un cambio en el enfoque judicial de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Como ya hiciera la portavoz de la formación este lunes, los republicanos en el Congreso califican de "chantaje" la presión de Podemos para que aprueben los presupuestos con el argumento del crecimiento de la ultraderecha.

"Les hago la misma pregunta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. ¿Qué harían ellos si tuvieran a sus compañeros en la cárcel o en el exilio?", ha cuestionado el diputado Gabriel Rufián. El representante de Esquerra ha lamentado tener que soportar "no solo la presión del Estado" sino también "el chantaje del Gobierno y de Podemos".