Catalunya pide a la justicia prorrogar el pasaporte COVID hasta Navidad

El Govern de la Generalitat ha pedido este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) prorrogar durante dos semanas más la aplicación del pasaporte covid para poder acceder a bares, restaurantes y gimnasios. La medida, vigente desde el pasado 9 de diciembre, caduca la madrugada de este viernes.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado la voluntad del Ejecutivo catalán de prorrogar la medida ante el incremento de contagios en todo el país. También ha anunciado que se reforzará la vigilancia por parte de los Mossos d'Esquadra en los locales de restauración para controlar que se requiere el pasaporte (tras una semana con la medida en vigor, todavía hay muchos locales en Catalunya que no lo solicitan a sus clientes).

A pesar de alertar contra el aumento de contagios, Plaja ha precisado que el Govern no prevé por ahora decretar nuevas restricciones. "Ahora mismo no están previstas nuevas medidas", ha señalado Plaja. "Pero la recomendación es que no dejemos de lado las medidas de seguridad que tenemos interiorizadas". Plaja ha alertado sobre las cenas de Navidad y la posibilidad de contagiarse en estos eventos. "El Govern no recomendará que no se hagan cenas de navidad", ha afirmado. "Pero debemos minimizar los riesgos".

El Departament de Salut ha declarado este martes 47 nuevos ingresados en planta por Covid-19 (ya son 795) y 6 pacientes menos en las unidades de críticos, con 175 pacientes ingresados. Durante las últimas 24 horas se han declarado 1.626 nuevos casos, cuatro muertes y la tasa de positividad de las pruebas realizadas durante la última semana es del 7,37%. La incidencia acumulada a 14 días ya es de 354,9 casos por cada 100.000 habitantes.