El Supremo ordena repetir parte del proceso contra Reguant por no contestar a Vox en el juicio al procés

El Tribunal Supremo ha suspendido y anulado el juicio contra Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña, y devuelve el proceso al momento previo para que la Fiscalía presente un nuevo escrito de acusación. Los jueces han estimado las alegaciones previas hechas por su abogado, Daniel Amelang, y entienden que una parte del procedimiento se tramitó de forma irregular cuando ya era diputada y estaba, por tanto, aforada ante el Tribunal Supremo.

El efecto práctico es que Reguant volverá al banquillo del Tribunal Supremo pero cuando los últimos pasos del proceso se den en el sitio adecuado: en el Supremo y con la intervención de la Fiscalía del Tribunal Supremo, no de los juzgados de Madrid donde arrancó el caso cuando no era diputada. "Efectivamente, se ha podido producir un error en la tramitación de la causa antes del traslado a este tribunal", ha reconocido el presidente de la sala que juzga el caso. "Para extremar las garantías, el tribunal va a acordar esa nulidad acordando la retroacción de las actuaciones al momento del traslado del Ministerio Fiscal de presentar escrito de acusación. No es necesario entrar en el resto de cuestiones previas", ha zanjado.

En la fase previa al interrogatorio, el abogado Daniel Amelang había denunciado que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía como también el auto de apertura de juicio oral son nulos al haber sido dictados una vez se declaró su aforamiento como diputada del Parlament catalán. Ni la Fiscalía madrileña ni el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid eran, por tanto, los competentes para seguir adelante con el proceso. También ha denunciado que una posible condena por estos hechos supondría una segunda sanción después de haber sido multada con 2.500 euros.

Reguant se ha sentando en el banquillo acusada de un delito de desobediencia por negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox cuando compareció como testigo en esa misma sala durante el juicio al procés independentista catalán. En un primer momento fue multada junto con Antonio Baños y después, además, se enfrentó a un proceso por desobediencia por no seguir las indicaciones de Manuel Marchena y cumplir con su obligación legal como testigo. "Ese derecho sólo lo tiene cualquiera de los acusados, usted no viene aquí con ese carácter, usted viene como testigo", dijo Marchena por ejemplo a Antonio Baños.

Reguant fue clara a la hora de negarse y afirmando que asumía las consecuencias. "Frente a un partido machista y xenófobo no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias", dijo. Al comienzo del juicio la Fiscalía ha mantenido la acusación contra ella por desobediencia pero bajando su petición de seis a cuatro meses de cárcel e inhabilitación, lo que en todo caso supondría que tendría que dejar su acta en el Parlament de Cataluña.