PODCAST | Ángela Brun, una artista en un pajar

Hablamos en este podcast con Ángela Brun (Madridejos, Toledo, 1988). Mujer, rural, performance y comprometida, cuatro condiciones que dotan a su producción artística de una fuerza casi desgarradora. Fuera de ARCO, como tantos emergentes que son la base de la creación contemporánea y que siguen explorando con nuevas miradas el mundo en el que vivimos. Una entrevista de José An. Montero y Alba Martínez Vicente.

Arrancamos con la voz de Sheila Blanco y los ecos de las poetas del 27. "Por la verde, verde oliva, y el verde, verde limón" llegan los versos de la poeta zamorana Margarita Ferreras contenido en su poemario "Pez en la tierra". Escuchamos ecos de Lorca, pero también de los romances de la Muerte encarnada en unos ojos negros, misteriosos y hechizantes, gritos de auxilio ante sombras color cuchillo. Poetas que no entraron en las grandes antologías poéticas ni en las listas de la historia. Poetas y artistas que nos hablan de listas de admisión al arte y mensajes admitidos o censurados.

Así es Ángela Brun (Madridejos, Toledo, 1988). Siempre sorprendente. Siempre transgresora. Siempre caminando como una funambulista por la vida. Poeta y artista plástica. Profesora y artista de performances. Acaba de presentar "Una artista en un pajar" en la La JUAN Gallery de Madrid. Hablamos con ella mientras se celebraba ARCO, porque este año ella, como muchos artistas emergentes no estuvo en ARCO.

Le preguntamos si existe arte fuera de ARCO o es justo allí donde no hay mucho sitio para el arte. Ángela Brun no es cree en las fronteras espaciales y temporales para el arte. Como en todos los ámbitos existe una vertiente underground, marginal y ferias de arte emergente, que llevan años existiendo, pero aún así no caben todos los artistas. Ferias enfocadas a la venta que marcan la diferencia entre un arte más comprometidos y un arte que es pictórico, de objeto de arte.

En su caso, para entender lo performativo que hace dentro del arte conceptual, se trata de poemas visuales, escénicos, hay un objeto que descontextualiza para darle otro uso. En "Una artista en un pajar" llenar una habitación de paja en una sala que pertenece a una galería de arte, esa descontextualización habla por sí sola, la presencia del cuerpo de la performance le puede añadir significado al interactuar. El motivo puede ser o no claro. La paja tiene el significado literal, así es como se siente ella a día de hoy a la hora de darse a conocer entre tanto arte. Otro es el figurativo, un guiño al artista solitario, al que no se dio a conocer en vida, rodeado de ese elemento tan brillante como el oro y tan pobre como es la paja.

Una conversación donde también se habló de lo rural, de donde ella viene y que siempre tiene presente. No ha podido dar ese salto social porque no ha tenido referentes, ha empezado de cero esta profesión. Mujer de pueblo, performance, con componente político y reivindicativo. Confesó que sigue siendo difícil abrirse hueco, incluso entre el gremio de artistas.

Debíamos haber terminado con una canción grabada, pero después de esta conversación tan llena de vida, Ángela Brun nos regala unas estrofas del viejo romance "Las tres morillas de Jaén". Arte contemporáneo y tradición unidas a la piel del ser humano.