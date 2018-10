Defensoras de derechos humanos: sin protección en su contribución a la paz

'DefensorAs. Mujeres que transforman' es una exposición inaugurada el pasado 16 de octubre en la Biblioteca pública de Guadalajara dentro de un marco de promoción y visibilización del papel que cumplen las defensoras de los derechos humanos latinoamericanas y alrededor de todo el mundo. Organizado por AIETI y con el apoyo de la Junta de Comunidades y Amnistía Internacional, se trata de un evento itinerante que recorrerá toda Castilla-La Mancha para difundir el trabajo y el aporte de estas mujeres en su contribución por la paz.

Entre las retratadas se encuentra la hondureña Berta Cáceres, asesinada hace dos años. Recién ahora dará inicio el juicio por su asesinato, después de haber sido aplazado. "Todavía no se han iniciado las investigaciones. Esto nos da una idea de cómo se trata la vida de estas mujeres. No hay protección de los gobiernos, que no se implican en investigar y da lugar a una impunidad que no queremos, queremos justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas por romper los roles de patriarcado", recalca Angélica Matías, de AIETI.

En 'Mujeres que transforman' se "resume de algún modo la vida de las defensoras" y también se muestran los problemas a los que se enfrentan en cuanto a seguridad y violencia. Aunque se han elegido rostros como el de Cáceres o la activista por los derechos de las mujeres negras, Marielle Franco, se quiere mostrar una situación global. "Hemos seleccionado a catorce mujeres, pero sabemos que hay miles que en sus comunidades y sus hogares están defendiendo los derechos humanos. Así las reflejamos a todas", asegura Matías.

Desde AIETI destacan la importancia de visibilizar y rescatar el papel de las mujeres, porque también se trata de una cuestión de género. Después de poder verse en Guadalajara, se podrá visitar en Cuenca, y en los próximos meses también en Albacete, Toledo y Ciudad Real. "Queremos llevar la palabra y que se conozca el problema de las defensoras que muchas veces no son protegidas por su gobierno, y en muchos casos las llegan a asesinar, como en el caso de Berta y Marielle", concluye Matías.

El director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, participó en la presentación del proyecto, financiado con cargo a la convocatoria de subvenciones de proyectos de Educación para el Desarrollo del año 2017. Lara recalcó la importancia de la Educación de este tipo en pos de la promoción de una cultura de paz, tolerancia e igualdad.