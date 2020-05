Nuevo "baile de cifras": el Ministerio de Sanidad devuelve 155 fallecidos a la estadística de Castilla-La Mancha un día después de restarle 152

La estadística difundida en la tarde de este martes por el Ministerio de Sanidad en cuanto al nuevo número de fallecidos y contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas devuelve a Castilla-La Mancha 155 decesos, después de restarle en el cómputo de ayer lunes 152.

El 'baile de cifras' está caracterizando las últimas horas en la estadística oficial de la crisis sanitaria. Ayer se atribuía el descenso en el número de fallecidos en que se habían “limpiado duplicados” y se habían eliminado casos que eran “sospechosos o probables” y que luego no se han confirmado. Y hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha había defendido sus cifras originales frente a las del Ministerio de Sanidad por ser "más realistas".

Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha vuelto a dar cuenta de la nueva forma de medir la pandemia de Sanidad, que ya sorprendió en las estadísticas de ayer lunes. El Ministerio ha pasado a dar datos de fallecidos de los últimos 7 días y entre ellos hay "casos antiguos a los que había que adjudicarles fecha de defunción, porque inicialmente se habían notificado sin fecha", y por eso las estadísticas se están actualizando.

Seguirá el proceso los próximos días "porque quedan cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia". Algunos, que eran sospechosos de coronavirus pero que no se ha confirmado, podrán ser retirados. Pero la cifra total, ha dicho, "no hace un cambio fundamental" y "no modifica lo que ahora nos interesa: valorar la evolución de los 7 días últimos, lo más próximo posible", que es lo importante "en el proceso de desescalada".

Castilla-La Mancha discrepa del "baile de cifras" del Ministerio

El Ministerio de Sanidad ha informado de que son 16.992 los casos acumulados confirmados a través de PCR desde el inicio de la pandemia en Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno regional ha manifestado sus "discrepancias" ante lo que califica de "baile de cifras" que se está ofreciendo.

Y quizá por eso, hoy es el primer día en el que el Ejecutivo castellanomanchego no ha informado de los casos nuevos en las últimas 24 horas sino que se limita a ofrecer otros datos.

Entre ellos el número de hospitalizados en cama convencional que "continúa disminuyendo" hasta los 177. Por provincias, Ciudad Real tiene 61 de estos pacientes, Albacete 54, Toledo 38, Guadalajara 16 y Cuenca 8.

Por hospitales, el Complejo Hospitalario de Albacete tiene 38 hospitalizados en camas convencionales, el Hospital de Almansa 0, el Hospital de Tomelloso 10, el Hospital de Manzanares 1, el Hospital de Guadalajara 16, el Hospital de Ciudad Real 37, el Hospital Nacional de Parapléjicos 1, el Hospital Mancha Centro 9, el Hospital de Villarrobledo 13, el Hospital de Talavera de la Reina 12, el Hospital de Cuenca 8, el Hospital de Hellín 3, el Hospital de Puertollano 1, el Hospital de Valdepeñas 3 y el Hospital de Toledo 25.

El número de pacientes ingresados en unidades de críticos y que necesitan respirador es 44. Por provincias, Ciudad Real tiene 22 de estos pacientes, Albacete 9, Toledo 7, Guadalajara 4 y Cuenca 2.

El número de altas epidemiológicas continúa ascendiendo hasta 6.547. Por provincias, Ciudad Real acumula 2.093, Toledo 2.060, Albacete 1.411, Cuenca 608 y Guadalajara 375.

Los fallecidos, según las cifras de hoy, suman 2.953

El número de fallecidos acumulados desde el inicio de la pandemia en Castilla-La Mancha es 2.953.

"La diferencia existente con las cifras ofrecidas por el Ministerio, se explica por la declaración de fallecimientos, de casos de las bases de datos previa al 11 de mayo", aclara en un comunicado la Consejería de Sanidad.

Además, 240 residencias socio-sanitarias de Castilla-La Mancha cuentan con algún caso confirmado por coronavirus. La provincia de Toledo cuenta con 71 de estos centros, Ciudad Real con 56, Cuenca con 43, Guadalajara con 38 y Albacete con 32.

El número de residentes confirmados como positivos en COVID-19 es 6.345 y el número de fallecidos confirmados por coronavirus es 1.253.