Podemos expedienta a su diputado David Llorente por sus ausencias "injustificadas" en las Cortes

La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha y secretaria de Organización del partido en la región, María Díaz, ha avanzado que la dirección de la formación abrirá expediente a su compañero de bancada y portavoz en las Cortes, David Llorente, después de que este mismo jueves se ausentara de una votación en el pleno de la Cámara regional, sólo tres días después de abandonar igualmente una Comisión de Empleo.

En declaraciones a los medios desde el Parlamento autonómico, Díaz ha argumentado que la ausencia por sorpresa de Llorente ha sido "de nuevo injustificada", y la ha calificado como "un acto de deslealtad".

Con todo, ha asegurado que en estos momentos David Llorente "no habla en nombre de Podemos. Del mismo modo, ha sugerido que el diputado morado "está negociando con el PP sus ausencias" en estas votaciones "y el sentido de su voto", algo "inadmisible" para la formación morada. "Actuaremos con rapidez y diligencia", recalcó.

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha dicho no entender el movimiento de la presidenta de su Grupo Parlamentario y 'número dos' del partido, María Díaz, que ya le desacreditaba por haber abandonado la Comisión de Empleo del pasado lunes, al tiempo que ha considerado "lamentable" que la dirigente de la formación le acusara de defender "intereses personales" con ese movimiento.

Llorente ha recordado a Díaz que ella misma abandonó una comisión parlamentaria en la tramitación de la Ley de Mecenazgo que dio al traste con ese proyecto legislativo, y en aquella ocasión él no le pidió explicaciones como sí ha hecho ella.

"Mi compañera María Díaz no me comunicó que fuera a abandonar la Comisión de Educación. Cada diputado es responsable de fijar posición siempre en base a su hoja de ruta. A mí María Díaz no me comunica lo que va a votar en las comisiones donde participa. A mí me pareció lo correcto que hiciera eso", ha considerado, recordando que él no le acusó entonces de "hacerle el juego al Gobierno".

Todo lo contrario, él mismo como portavoz apoyó ese rechazo a la Ley de Mecenazgo. "Me gustaría que los compañeros de Podemos que están en el Consejo de Gobierno y en la Mesa de las Cortes dijeran qué van a hacer para defender nuestras iniciativas legislativas, también el de minería de tierras raras".