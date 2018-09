"Si se cambian las reglas de explotación del trasvase puede haber una satisfacción para todos"

Herminio Molina es presidente de la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, en Albacete, y desde hace apenas una semana preside la Junta Directiva provisional de la futura Federación de Regantes de Castilla-La Mancha que, por el momento, está compuesta por miembros del Júcar, Segura y Alto Guadiana. Y es que durante la reunión mantenida el pasado 22 de agosto en Ciudad Real, el Gobierno regional y los representantes de los 50.000 regantes de la región se comprometían a crear en los próximos meses la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha que defienda “los intereses de los regantes de nuestra región con una única voz”.

¿Qué pretende ser la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha?

Nace con el objetivo de ser, como en otras regiones, una entidad que aglutine a todos los regantes de su ámbito para defender sus intereses ante las propias administraciones. Los regantes somos unos usuarios del agua y hay intereses políticos en el uso del agua. Es por eso que tenemos que participar en la toma de decisiones de lo que tenemos que hacer con el agua.

Cuando se legisla sobre el agua, como los planes hidrológicos, se tiene que contar con los regantes, con los usuarios, para tomar esas decisiones. Hasta ahora las federaciones existentes han podido intervenir en esa toma de decisiones. En Castilla-La Mancha esto no lo tenemos. Los regantes estamos distribuidos en cinco cuencas hidrográficas y el mayor uso que se le da es de aguas subterráneas para regadío y no estamos organizados ni siquiera en cada una de las cuencas hidrográficas. Ahí tenemos una carencia muy importante a la hora de tomar decisiones.

Lo que pretendemos con esta federación es que estemos unidos y de acuerdo y tengamos una sola voz para defender los principios fundamentales de la gestión del agua tanto en prioridades del uso del agua como en planificaciones posteriores.

¿Por qué se ha esperado hasta ahora para configurar la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha?

Porque para unirte tienes que tomar las figuras jurídicas que te representan pero el uso de las aguas subterráneas estaban, hasta ahora muy individualizado. En el caso de la Mancha Oriental ya hemos dado pasos desde el Plan Hidrológico del año 1997 para organizarnos los regantes y formar una pirámide de decisión. Es decir, los regantes se unen en comunidades de regantes de base, esas comunidades se unen a una comunidad general y, por encima de eso, está la Junta Central de Regantes.

En la cuenca del Segura, en la del Guadiana y en la propia cuenca del Tajo no existe ese nivel de interlocución porque la legislación configuraba de una manera distinta la representación de los usuarios. En este momento la planificación hidrológica estableció que las masas de agua subterráneas se establecieran por Comunidades de Regantes. En este momento ya tienen sus interlocutores y es por eso que ya podemos tomar los interlocutores como válidos.

¿Cuándo surge el germen o la necesidad de federarse?

Esta idea viene ya desde hace más de 15 años. Pero ante la heterogeneidad en cada una de las cuencas fue imposible. No podíamos hablar con todos y esos intentos de constituir la Federación no cuajaron porque no teníamos interlocutores válidos.

La situación ahora es diferente. En este momento en el Júcar lo tenemos solucionado con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, en el Guadiana ya tenemos las distintas Comunidades de Usuarios de aguas subterráneas que ya se han formado, y en el Segura estamos ayudando a la constitución de una Junta Central de Regantes para sus usuarios.

Herminio Molina Foto: Lourdes Cifuentes

Con estas tres ya podemos iniciar los trámites para la Federación para que se vayan incorporando los regantes del resto de cuencas: Tajo y Guadalquivir.

¿Por qué no están en estos primeros pasos los regantes del Tajo y Guadalquivir?

Se integrarán. Lo que hemos hecho es poner en marcha el vehículo y a este vehículo se pueden ir subiendo todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Los estatutos dicen que aquí se pueden incorporar, a través de comunidades de regantes, todos los que estén usando el agua en Castilla-La Mancha de la cuenca hidrográfica que sea.

Por el momento tenemos interlocutores muy definidos en las demarcaciones del Júcar, Segura y Guadiana. La del Tajo no está tan definida porque para ello tienen que formarse las comunidades de usuarios de las aguas subterráneas. Pero queremos que estén.

¿Hay conversaciones con esos regantes para que se sumen?

Las hubo anteriormente, en este caso todavía no. Entendemos que una vez que pongamos en marcha el vehículo con lo que tenemos, lo demás será sencillo. Lo importante es que la Federación eche a andar. Lo suyo es que cuando ya esté constituida la Federación, decirles que si se quieren incorporar.

Tenemos al Gobierno Regional de nuestra parte. La Junta necesita de interlocutores también para defender el agua en la región y quien mejor que los regantes.

Si tenemos la Federación organizada el Gobierno siempre va a tener la seguridad de que va a tener un interlocutor enfrente para, juntos de la mano, solucionar los problemas de cada territorio, es decir, los intereses concretos de los regantes de cada cuenca hidrográfica.

¿La Federación de Regantes de Castilla-La Mancha luchará contra los trasvases?

No es tan sencillo como decir nos cargamos el trasvase Tajo Segura porque una decisión de este tipo tiene muchas derivadas. Hemos visto cómo cuando al Segura no le llega el agua del Tajo presiona a la cabecera con los pozos de sequía o, incluso al Júcar, planteando un trasvase Júcar-Segura. Eso trasciende y va más allá del discurso que se está haciendo en Castilla-La Mancha en materia de agua.

Los trasvases son una realidad en España y si se decide que a esa realidad hay que darle otra respuesta, los regantes no podemos oponernos. Es una decisión política que hay que tomar a nivel nacional. Cuando hablamos de trasvases siempre nos centramos en el Tajo-Segura pero ¿y el Júcar-Túria, Júcar-Vinalopó o el Tajo-Guadiana que se está planteando?

Como regantes, entendemos que los trasvases son una medida más de gestión que se está empleando hoy en España. Lo qué sí defenderemos es que los recursos de Castilla-La Mancha también tienen que usarse en esta región, y el trasvase Tajo-Segura como se está explotando hoy día tiene rechazo absoluto porque no deja nada en Castilla-La Mancha. Si se cambian las reglas de explotación del acueducto puede haber una satisfacción para todos.

Sí tenemos que apostar por el cambio de las reglas de gestión del acueducto Tajo-Segura, sí que hay que dar una respuesta a los municipios ribereños tanto de regadíos como usos turísticos, sí que hay que controlar el caudal ecológico de calidad tanto en Toledo como en Talavera.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está impulsando la creación de esta Federación ¿Cuentan también con el apoyo del resto de partidos políticos de la región?

Esto tiene que nacer con carácter apolítico. Bienvenidas son todas las ayudas que tenga la Federación pero no puede haber ni presiones políticas ni de ningún tipo. Estamos hablando del interés de los regantes y en ese interés juegan todos los de los políticos. Cuando esté constituida la Federación nos presentaremos a todos los que tengan algo que ver, de forma directa o indirecta, con nuestra gestión y pediremos ayuda. También creo que si participan distintas presiones políticas en una constitución de este tipo pueden dar al traste con este tipo de iniciativas.

Herminio Molina Foto: Lourdes Cifuentes

¿Qué se ha perdido en estos años al no haber sido capaces de darle forma a la Federación?

Se ha perdido esa posibilidad de ser interlocutores reales en la toma de decisiones de los distinto planes hidrológicos.

Si no sale adelante, ¿qué futuro aguarda a los regantes de la región?

Podemos perder el enfoque de la defensa del agua de la región cuando ahora se pretenda tomar documento de consenso en defensa del agua de la región. Cuando se toman este tipo de decisiones que marcan políticas y después van a orientar por donde va a ir la senda tenemos que estar presentes. Nuestro interés es que tenemos en puertas la revisión de los planes hidrológicos. Si volvemos a estar ausentes de ese debate no serán nuestros intereses los que se defienda ahí. Es el siguiente ciclo, no lo perdamos.