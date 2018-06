El exconsejero de Sanidad de Cospedal acompaña a Pablo Casado a presentar sus avales

El exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal ha acompañado a Pablo Casado a presentar sus más de 5.000 avales para su candidatura a presidente del PP. Entre otros, el candidato ha estado acompañado también por el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, y ha proclamado que su cadidatura es la única que "garantiza que el PP no se rompa".

El candidato ha asegurado que le han llegado avales de toda España, que se siente respaldado, y que no ha ido a buscar a personalidades de renombre, aunque se irán conociendo, ha adelantado. "No he ido forzando a que compañeros se tengan que retratar para poner su nombre y no voy a ir pidiendo a compañeros que se hagan una foto. Los importantes son afiliados y militantes, que son nuestros jefes", ha apuntado.

José Ignacio Echániz fue consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha a lo largo de la legislatura de María Dolores de Cospedal, y también dirigió la cartera de Sanidad en Madrid mientras gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón. A pesar de su extensa trayectoria política, no fue parte del último Gobierno de Mariano Rajoy, a diferencia de otros consejeros de Cospedal, como sí lo hizo su compañero Marcial Marín, exsecretario de Estado de Educación.

María Dolores Cospedal anunció su candidatura este martes en una rueda de prensa en Toledo, momentos antes de la junta directiva regional del PP castellano-manchego. La presidenta del partido en Castilla-La Mancha afirmaba estar "preparada" y no presentarse "en contra de nadie". "Ofrezco un partido ganador y de gobierno, ilusión, experiencia, trabajo unidad y victoria. Ofrezco victoria, victoria y victoria", aseguró.