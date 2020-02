El "niño deprimío” de ‘Amanece, que no es poco’, sobre José Luis Cuerda: “Es una pérdida irreparable”

Era el monaguillo que decía estar "deprimío" cuando Manuel Alexandre le recriminaba, en la película ‘Amanece, que no es poco’ que no atendiera a sus explicaciones. La respuesta fue una patada en el culo. Hoy, más de tres décadas después, ese pequeño actor aficionado, Juan Ángel Martínez, llora a José Luis Cuerda. No solo forma parte del grupo de fans que bajo el nombre ‘Amanecistas’ lleva años rindiendo homenaje al film sino que en las últimas elecciones municipales se convirtió en el alcalde de Ayna (Albacete), una de los tres pueblos de la Sierra del Segura donde se rodó, junto a Liétor y Molinicos.

"Es una pérdida irreparable", nos comenta mientras recibe cientos de mensajes con condolencias, algunos muy tristes y otros evocando el carácter surrealista, de humor absurdo y no apto para todos los públicos, que caracterizó toda la carrera cinematográfica del cineasta albaceteño.

Cuenta que la última vez que el grupo de los amanecistas coincidió con Cuerda fue en el estreno de ‘Tiempo después’ (su última película) en el Festival de Cine Independiente de Albacete (Abycine) de 2018. Por entonces le vieron "desmejorado" pero "por nada del mundo nos esperábamos este desenlace y menos siendo tan joven". "Es un mazazo", insiste.

El reconocimiento "que consiguió para nuestros pueblos"

"Tenemos una pena indescriptible. No se puede definir el cariño que le tenemos todos los 'amanecistas', por haber hecho esa película, única en el cine español; por el reconocimiento que consiguió para nuestros pueblos, para nuestro turismo, en una comarca olvidada por todo el mundo. Nunca pudimos y nunca podremos agradecérselo lo suficiente", destaca.

El sidecar de entrada en Ayna, homenaje a 'Amanece, que no es poco'

En Ayna, a igual que en Liétor o en Molinicos, se recrean algunos de los escenarios que se utilizaron para la película. José Luis Cuerda fue pregonero de sus fiestas poco después del estreno y el Centro Social y Cultural de la localidad también lleva su nombre. No participaba en las quedadas amanecistas que este grupo de fans organiza cada año para recrear escenas y rendir homenaje al film, pero sí les mostraba todo su apoyo. "Siempre estaba informado de todo lo que hacemos, nos ayudó a ponernos en el mapa. Nos lo dio todo", comenta el alcalde.

Juan Ángel Martínez quiere llenar todas las redes sociales de mensajes de cariño y "recuerdo eterno" dirigidos al cineasta fallecido, a todas sus películas y a su personalidad creativa. La noticia ha sido tan repentina que todavía no sabe qué tipo de homenaje le rendirán, pero sí adelanta que la 'Quedada Amanecista' de este año, prevista para los días 29, 30 y 32 de mayo tendrá "un significado especial".

La huella de Cuerda en Molinicos

Siguiendo la ruta de la película, la alcaldesa de Molinicos, Lola Serrano, asegura por su parte que el mejor homenaje que esta localidad puede ofrecer a José Luis Cuerda "está plasmado en nuestras paredes" donde en uno de los murales del itinerario turístico que hemos creado para atraer turismo, recordamos a los personajes de la película".

Así, ha querido destacar que él fue el "gran impulsor de la dinamización turística de la Sierra del Segura que vino después, él eligió unos enclaves que hoy forman parte de una de las rutas senderistas más conocidas. Todo Molinicos rinde hoy homenaje a este cineasta albaceteño, embajador de la Sierra y exponente artístico de la provincia".

El homenaje en Toledo

La estela de los aficionados a la película y a la obra de Cuerda no solo ha dejado su impronta en Albacete. Hace poco más de un año en Toledo también se rindió homenaje a ‘Amanece, que no es poco’ para celebrar las tres décadas desde su estreno. Fue un evento plagado de debates, canciones, concursos de frases y personajes, y mucho cariño, que hoy quedan para el recuerdo de todos los que hemos crecido y madurado aferrados al humor sin límites de uno de los mejores cineastas españoles de la historia.