Los datos de pobreza y exclusión social "siguen muy elevados" pero mejoran "sustancialmente"

La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha, ha destacado que los datos dados a conocer por la Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística, muestran que las tasas de pobreza y exclusión social de la región "siguen siendo muy elevados" pero que también mejoran de manera "sustancial" en el último año, con una tendencia que se muestra como positiva.

En este sentido, afirman que la puesta de medidas de protección social tiene "impacto", lo que ayuda a mejorar la situación de las personas desfavorecidas y también "beneficia" el desarrollo económico del conjunto de la región. Pero de este modo, también advierten que se ha de "profundizar" en las medidas reflejadas en la Estrategia Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desigualdad "para seguir avanzando en estos avances".

Tasa AROPE en Castilla-La Mancha EAPN-CLM

De este modo, destacan que la tasa AROPE, que se refiere al grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social según la Estrategia Europa 2020, llega al 33,9%, y que esta cifra se ha reducido cuatro puntos porcentuales, una reducción del 10,6% en los últimos años y que supone "más del doble" de lo que se ha producido a nivel nacional. "A pesar de todo sigue siendo muy alta", recalcan. En cuanto a la tasa de pobreza, recalcan que se ha reducido en 3,6 puntos porcentuales, una reducción que multiplica por cuatro la producida en el conjunto del territorio nacional.

Por su parte, el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, se ha mostrado "muy satisfecho" de los últimos datos analizados por la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha afirmado que colocan a Castilla-La Mancha como "una de las regiones más avanzadas en igualdad y en eliminación de pobreza extrema". "Me hace feliz saber que somos de las regiones que más esfuerzos han hecho para que la gente salga de la pobreza", recalcó.

Además, considera que las cifras del INE permiten decir que "la región está creciendo en conjunto, tanto en sus servicios públicos como en empleo y masa empresarial". Una mejora que, según ha dicho, resulta "buena en sí misma y sirve, además, para ayudar a la gente que más lo necesita".

Plan de Garantías Ciudadanas

Por su parte, Podemos Castilla-La Mancha ha calificado también los resultados como "buenos" y achacan la evolución de los datos a "las políticas progresistas y centradas en las personas" que han propuesto e implementado desde su entrada en el Gobierno regional y que, afirman, "comienzan a dejar sentir sus efectos". "Especial relevancia ha tenido la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, el Plan Podemos, que entre otros logros ha supuesto la mejora del Ingreso Mínimo de Solidaridad y la ampliación de coberturas", afirman.

Comisiones Obreras no se han mostrado tan optimistas, asegurando que, si bien las cifras son mejores que las del año anterior y se ha reducido el número de personas en riesgo de pobreza o las personas pobres, se trata de una mejora "insuficiente" y que las cifras son "escandalosas e incompatibles con los buenos indicadores económicos o de mercado", según las palabras de la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales, María Ángeles Castellanos.

En este sentido, recuerdan que la renta de los hogares de Castilla-La Mancha es de 23.159 € en 2017, la tercera región con menores rentas por hogar, tras Extremadura y Canarias, y estamos muy lejos de Euskadi donde de media la renta de los hogares es un 47% superior a la de la región, con 11.000 euros más al año. "Si atendemos a las carencias de los hogares en la región, el 41,7% no tiene capacidad de atender gastos imprevistos, el 39,5% no puede permitirse vacaciones al menos una semana al año, el 12,6 % no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en su hogar y un 4,6% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días", explican.

"La economía va bien y la vida mal, esto tiene una explicación clara, no hay reparto justo de la riqueza, no hay salarios dignos, no hay empleo digno”, afirma Castellanos, que señala que la tasa de personas en riesgo de pobreza porque "hay empresas que no distribuyen sus beneficios, porque hemos sufrido recortes brutales en los servicios públicos, porque las reformas laborales han quitado derechos, porque nos encontramos en un entorno que prioriza los indicadores de mercado por encima de los indicadores de las personas", concluye Castellanos.