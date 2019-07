El diálogo regulado por ley para garantizarlo "gobierne quien gobierne" , la propuesta de García-Page

El diálogo social "como herramienta para el crecimiento económico y consolidación de la recuperación social". Así es el lema que acompaña la declaración institucional del nuevo Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023 firmada por representantes de la Junta de Comunidades, Comisiones Obreras, UGT y CEOE-CEPYME. En el acto participaron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el secretario general de la UGT, Carlos Pedrosa Serrano; el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa; y el presidente de CECAM, Ángel Nicolás; y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Franco destacó que Castilla-La Mancha es la región con "mayor dinamismo empresarial" del país y que esta nueva declaración es "un paso más", pasando de la Recuperación Económica, al Crecimiento y la Convergencia Económica de cara a los próximos cuatro años. El nuevo pacto comenzará en septiembre con la conformación de las mesas y los grupos de trabajo, que se encargarán de los seguimientos semestrales, así como con la comisión de seguimiento tripartita con los agentes sociales y los principales actores económicos de la región. Además, resaltó que el último balance del Pacto de la Recuperación señala que se ejecutó hasta el 75,6%.

El nuevo pacto contará con un total de ocho ejes, alrededor de los cuales se articularán las medidas que se desarrollarán en el "ámbito del crecimiento y la convergencia económica". De este modo, las líneas de actuación serán modernización del sistema productivo; el empleo y la mejora del capital humano; economía del conocimiento; cohesión y desarrollo territorial integrador; desarrollo sostenible; agricultura, agua y desarrollo rural; sociedad del bienestar y, finalmente, los retos demográficos y la despoblación.

Pacto transversal

Carlos Pedrosa, de UGT, resalgó que la mejora de la situación en relación a 2015 es una "realidad positiva" para la Comunidad Autónoma. En este sentido, celebró que en el nuevo Pacto está "todo lo necesario" para hacer "posible" la recuperación, a partir del carácter transversal del documento rubricado esta mañana. "Entre todos debemos hacer posible que empiece a ser una realidad", resaltó el secretario regional del sindicato. De la misma manera se expresó Paco de la Rosa, de Comisiones Obreras, que agradeció el "enorme esfuerzo" realizado para sacar a la región de una situación "francamente complicada"

"Creo que no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de los últimos cuatro años. Hay que poner en valor el diálogo social", afirmó. Diálogo social, la palabra clave de la firma del documento. "Esto no sería posible sin la participación activa del gobierno. Hemos dirmado una declaración de lo que queremos hacer y lo que yo me planteo ahora es lo que esperan los trabajadores y las empresas en estos cuatro años", afirmó de la Rosa. Además, señaló que han propuesto un "gran acuerdo" para trabajar por las zonas rurales y conseguir que haya una distribución "razonable" de la población.

Finalmente, Ángel Nicolás, presidente de CECAM, resaltó la concordia lograda entre los distintos agentes sociales con el Gobierno, pero también entre sí. "Aquí estamos acostumbrados, pero no siempre es así", recalcó. Además, explicó que es "culpa nuestra" no haber sabido "vender" los buenos resultados obtenidos en Castilla-La Mancha. "El diálogo social, los acuerdos, se pueden hacer de dos maneras, forzados, con desgana o con ganas. Nosotros los haemos con ganas", aseguró.

Plantear el diálogo por ley

"Me interesa que se cultive la paz social, el clima que significa que existe voluntad de entendimiento, pero buscamos también paz fiscal", aseguró Emiliano García-Page, quien recalcó que hay que fijar un calendario "con pautas de consenso que nos permitan trabajar con la variable fiscal definida, que sepamos que aquí no habrá caprichos fiscales ni grandes bandazos".

Asimismo, el presidente ha planteado la posibilidad de llevar a cabo una reducción fiscal "claramente orientada" para aquellas zonas de la región más afectadas por el despoblamiento que necesiten una mayor estimulación económica. No sólo eso, el presidente de la Junta también ha propuesto la regulación por ley del diálogo social "para que esté garantizado independientemente de quien gobierne". Esta legislación se desarrollará "en los próximos meses", de la mano del vicepresidente regional, José Luís Martínez Guijarro.

Finalmente, el presidente ha recalcado que el documento que hoy se ha suscrito supone también "una mayor garantía" de la anunciada creación de 100.000 puestos de trabajo para esta legislatura, y servirá para consolidar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales, "porque no es solo un objetivo del Gobierno, sino a compartir entre todos". Por último, García-Page ha anunciado que la segunda edición del Plan Financia Adelante dará comienzo antes de que finalice este año.