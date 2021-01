El alcalde del PP de Villahermosa del Río se vacunó en la residencia de mayores municipal

El alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio, se vacunó el pasado 10 de enero en la residencia municipal de la localidad castellonense, según ha podido saber elDiario.es. El alcalde del Partido Popular, que es administrador de la residencia municipal de personas mayores, figuraba en la lista de las personas a vacunar contra la COVID-19 a pesar de no formar parte de los grupos de riesgo prioritarios.

El primer edil ha confirmado en una conversación telefónica con este diario que se vacunó. "Sí, es cierto, nos pidieron desde [la secretaría autonómica de] Salud Pública el listado de todas las personas con cargos administrativos y operativos de la residencia y dieron el visto bueno", dice Rubio, quien añade: "No entendí que no me debía vacunar porque lo aceptaron desde la Conselleria de Sanitat". El alcalde del PP asegura que su inyección de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 "venía refrendada por parte de Salud Pública".

Rubio recuerda que, debido a su condición de alcalde, ejerce de administrador de la residencia San Antonio Abad, gestionada por una empresa pública del ayuntamiento. "En las épocas de pandemia como la que sufrimos en Semana Santa del 2020 estuve 30 días sin salir de la residencia, apoyando en todo; aparte voy habitualmente a la residencia porque soy el administrador", defiende el alcalde. La residencia, en funcionamiento desde 2009, tiene una capacidad de 61 plazas residenciales, todas públicas.

Luis Rubio, exdiputado provincial en la Diputación de Castellón, reconoce que leyó el decreto que regula el proceso de vacunación cuando empezaron a conocerse casos de alcaldes que se habían vacunado saltándose a la torera la cola que priroiza a los colectivos más vulnerables al coronavirus y que, lógicamente, tienen prioridad sobre el resto de la población, como son las personas mayores en las residencias o los sanitarios de atención primaria. "Me empecé a preocupar cuando ví la que se había montado con los alcaldes y miré el decreto. Me interesé por si había cumplido la legislación y no he podido encontrar ningún incumplimiento", asegura.

El alcalde popular señala que si "hubiera visto una persona que necesitaba la vacuna con más urgencia, la hubiera cedido sin ninguna duda". "Tengo que cumplir mis obligaciones como administrador, para eso me han nombrado", apostilla.

El alcalde de Villahermosa del Río se suma a los seis responsables públicos valencianos que se han 'colado' en el proceso de vacunación: los alcaldes socialistas de Rafelbunyol, Fran López, El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, además del alcalde del PP de La Nucía, Bernabé Cano, el edil popular de Orihuela, José Galiano, y Juan Baustista Roselló, diputado provincial de Alicante también del PP encargado del centro de salud mental de la corporación.