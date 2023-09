Una película sobre la retórica de la extrema derecha ambientada en València abrirá la Mostra

Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 19 al 29 de octubre, vuelve a apostar una edición más por dar protagonismo al cine valenciano en su inauguración, con el estreno mundial de 'Marina, unplugged', un preciso retrato de los discursos populistas de extrema derecha que tiene como objetivo “sacudir la conciencia del espectador”.

Según ha informado la organización en un comunicado, la película es la adaptación cinematográfica de la pieza teatral del mismo nombre que Alfonso Amador y Jorge Picó gestaron gracias al II Laboratorio de Dramatúrgia Ínsula Dramatària Josep Lluís Sirera, organizado por el Institut Valencià de Cultura.

El film, ambientado en València, está rodado en blanco y negro y explora la relación de aspecto 4:3, centrando su atención en el espacio escénico en el que se desarrolla la mayor parte de la acción. Se trata de una propuesta formal “de riesgo”, entre la ficción y el falso documental, en la que la audiencia acompaña a la líder de un partido ultraderechista en el proceso de preparación de un monólogo a través del que dará a conocer su ideario a sus seguidores.

En el escenario del teatro, le acompaña un director que moldea constantemente su actuación articulando, a base de pequeños matices, inflexiones de voz o gestos el modo en el que resulta más convincente presentar su relato para persuadir mejor a su audiencia, poniendo al descubierto las estrategias de comunicación, tanto verbal como no verbal, utilizadas en el discurso político.

Alfonso Amador, director, guionista y montador de la película, ha explicado que no ha tratado de ocultar el origen teatral del texto, sino potenciarlo: “Por un lado, es una propuesta muy brechtiana; por otro, nos han inspirado las películas del direct cinema, como 'Primary', donde Robert Drew seguía a Kennedy en una campaña electoral en los años 60. El blanco y negro buscaba crear un efecto de distanciamiento”.

La protagonista elabora un discurso “intenso y complejo”, en el que incluso intercala citas de pensadores de otros espectros ideológicos, como Marx y Unamuno, pero en el que también “abundan las falacias”, ha detallado Amador. Para lograr la versión final del texto, los autores bucearon en las fuentes ideológicas y económicas de la ultraderecha.

La actriz y dramaturga Claudia Faci ocupa la práctica totalidad de los planos de la película, en la que también participan Jorge Picó, Alaitz Catalá, Toni Agustí, Ángel Galán, Miguel Ángel Romo, Begoña Soler, Mario Fernández Alonso o Alberto Cervera. “Para mí no podía existir otra protagonista”, ha asegurado el director, que señala que Claudia “tiene un aspecto frágil, pero también puede parecer muy dura, y nadie dice el texto como ella”.

'Marina, unplugged' es un film que “no deja indiferente” y que, además de inaugurar el festival, también competirá por la Palmera de Oro de esta edición con otros once títulos, de los cuales cinco ya se han dado a conocer recientemente, en una Sección Oficial plural y mediterránea con paridad de directoras, en la que se podrá ver 'A House in Jerusalem', del palestino Muayad Alayan; 'Toni, en Famille', del francés Nathan Ambrosioni; 'Deserts', del marroquí Faouzi Bensaïdi; 'Fireworks', del italiano Giuseppe Fiorello, y 'The Wedding Parade', de la directora kurda Sevinaz Evdike. Fuera de concurso, el festival proyectará también el documental de Mario Martone 'Massimo Troisi: Somebody Down There Likes me'.

La 38ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música y Barreira Arte + Diseño.