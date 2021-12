Mislata, el municipio que tiene una decena de calles dedicadas a personajes del carlismo y del nacional-catolicismo

Más de una decena de nombres vinculados al carlismo, al tradicionalismo y al nacional-catolicismo, de los cuales algunos fueron considerados "mártires" del "terror rojo" según la Causa General que realizó la dictadura franquista tras la Guerra Civil, perviven hoy en día en la nomenclatura de las calles de la localidad valenciana de Mislata.

Se trata concretamente de las calles de Víctor Pradera, Obispo Irurita, Vázquez de Mella, José Selva Mergelina (Marqués de Villores), Manuel Simó, Antonio Aparisi y Guijarro, Antonio Molle, Tomás Sanz Juan y María Rafols, de los cuales Compromís ha realizado una investigación documental, y otros de los que se apunta como Marcos Porta, Esteve y Felipe Bellver, de los que se tienen indicios pero no documentación.

Pero esta es la lista que ha confeccionado Compromís, que ha denunciado esta situación del nomenclátor del callejero local señalando especialmente como responsables a los gobiernos socialistas, al actual y a los anteriores (el PSPV ha gobernado durante toda la democracia excepto el periodo 2001-11 que lo hizo el PP). La coalición valencianista afirma que los diferentes gobiernos locales no han querido profundizar en el conocimiento del origen de estos nombres y que se ha mirado hacia otro lado, lo que ha permitido esta pervivencia de nombres vinculados tanto al carlismo y el tradicionalismo, como al nacional-catolicismo y, de este modo, al franquismo.

La coalición señala que este fenómeno -que les lleva a asegurar que es la localidad española con más nombres carlistas en sus calles- se debe a que después de la Guerra Civil, durante los años 40, la agrupación de Falange Española Tradicionalista y las JONS de Mislata "estaba muy identificada con la corriente nacional-católico-tradicionalista (el sector que provenía del carlismo) y no tanto con los falangistas". Debido a ello en esa época se dio nombre a calles nuevas y se renombraron muchas otras con sus referentes ideológicos.

Aparte de estos nombres más desconocidos también se otorgaron otros más extendidos por toda España como Generalísmo Franco, Mola, Sanjurjo, Calvo-Sotelo, Millán Astray, José Antonio Primo de Rivera, 18 de Julio etc., que no tardaron en ser retirados durante los primeros años de la democracia. No obstante, advierten de que "en Mislata el sector tradicionalista rindió homenaje a sus correligionarios en muchas de las calles que aún permanecen con esos nombres, hoy caídos totalmente en el olvido e irrelevantes para la ciudadanía de Mislata".

Del mismo modo, la formación critica que la Comisión Técnica de Coordinación adscrita a la Conselleria de Calidad Democrática que ha elaborado el Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura. Las críticas se corresponden a que únicamente propone retirar los nombres propuestos desde la Comisión Técnica de Mislata, que son los de Víctor Pradera, Antonio Molle y Obispo Irurita, todos ellos considerados "mártires" por el franquismo.

"Ningún nombre franquista en el espacio público"

El gobierno municipal, con mayoría absoluta del PSPV-PSOE, por su parte, responde a las críticas afirmando que "en Mislata no existe ningún símbolo o monumento que haga referencia al franquismo en los espacios o edificios públicos de titularidad municipal y se está cumpliendo la ley".

Para ello, el equipo del alcalde Carlos Fernández Bielsa afirma que se ha realizado un trabajo para depurar los nombres del callejero con el objetivo de cumplir la Ley de Memoria Democrática, y que para ello se constituyó una Comisión Técnica de Memoria Histórica "formada por dos funcionarios de carrera del Grupo A del Ayuntamiento y un historiador de reconocido prestigio", este último precisamente cuestionado por Compromís. Este estudio se envió a la Dirección General de Calidad Democrática el 2 de agosto de 2019 para que los propios técnicos de la Generalitat dictaminaran, concluyendo con la exclusión de los tres nombres antes mencionados.

El gobierno local explica que tras la resolución de Dirección General el Ayuntamiento "está en proceso de hacer cumplir la ley y la petición de la propia Comisión Técnica y, tras abrir expedientes, en los próximos Plenos Municipales se aprobará el cambio de nombre de dichas calles".

El gobierno local señala que "el grupo Compromís per Mislata, como el resto de grupos de la corporación, ha sido informado de todas las resoluciones en las comisiones informativas correspondientes, y ha recibido toda la información y documentación que ha requerido".