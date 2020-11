Personal de urgencias, de enfermería o médicos de familia: así será el reparto de los 43 millones para los sanitarios valencianos

La Conselleria de Sanidad y Salud Pública ha remitido a las direcciones de los diferentes departamentos de salud los criterios establecidos para la valoración económica del esfuerzo realizado por el personal durante el primer estado de alarma declarado entre el 14 de marzo y el 21 de junio, en función de los cuales se realizará el reparto de la gratificación de 43 millones de euros aprobada por el Gobierno valenciano.

Tal y como ha informado elDiario.es, la aportación llegará a unos 40.000 profesionales (un 70% del total) por lo que cada uno de ellos percibirá una cantidad que rondará los 1.000 euros y de la que se beneficiarán todos los que estuvieron en primera línea en los meses más duros de la pandemia.

En concreto, el documento enviado que la valoración se deberá hacer entre los profesionales que han formado parte de equipos COVID de todas las categorías en jornada ordinaria, tales como unidades de medicina interna, neumo, críticos, urgencias, corta estancia y equipos de residencias o dispositivos alternativos.

También se valorará al personal de medicina preventiva, microbiología y radioagnóstico, al de atención primaria en todas sus categorías, al de servicios de emergencias santiarias y a todos aquellos que a criterio de del equipo directivo no arbitrario, hayan participado directamente en actividades relaciondas con la pandemia y que no estén incluidos en los apartados anteriores.

A estas compensaciones se han opuesto los sindicatos representativos de la sanidad valenciana, al considerar que la cuantía es insuficiente y que excluye a personal del reparto, además de que no reconoce que las horas extra se deben compensar como tal y no quedar condonadas con esta aportación, aseguran, no cubre la cantidad de horas adicionales realizadas.