Baldoví, Oltra y Ribó reclaman 2.000 millones del fondo extraordinario para corregir las desigualdades del sistema de financiación

La coalición Compromís cree que el fondo extraordinario de financiación que Hacienda pondrá en marcha en 2021 servirá para "nivelar las diferencias entre comunidades autónomas". La formación negocia en el Congreso que buena parte del fondo de 13.400 millones de euros vaya a parar a las comunidades infrafianciadas como Andalucía, Murcia y, especialmente, la Comunitat Valenciana. En concreto, según enunció el diputado Joan Baldoví, la formación cree que 2.000 millones de euros del fondo servirían para corregir el déficit de financiación del Estado en las tres autonomías, una falta que cada año causa un agujero de 1.300 millones de euros en las cuentas valencianas.

En estos momentos la batalla prioritaria de la coalición no es la reforma del sistema de financiación -que no descuidan- sino qué sucede mientras: el famoso fondo de nivelación que reclamó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, avalado por los expertos en financiación autonómica y que Hacienda rechazó en los términos planteados. "Con 2.000 millones se podría nivelar a las comunidades que están por debajo de la media. Es una parte pequeña para llegar a estar en igualdad de condiciones", expresaba Baldoví en una rueda de prensa junto a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el alcalde de València, Joan Ribó, para evaluar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, la idea que planea sobre el ministerio de Hacienda, como ya avanzó elDiario.es, es utilizar el fondo extraordinario de para compensar las desigualdades existentes entre las autonomías provocadas por el sistema caducado desde 2014. El Ejecutivo pretende compensar la falta de financiación para servicios sociales, educación y sanidad, los llamados pilares del Estado de Bienestar, mediante convenios con las comunidades autónomas y otras transferencias a través de ese fondo, cuyos criterios aún no han sido aprobados.

La coalición valencianista no renuncia a que la reforma del sistema de financiación se produzca antes de que termine esta legislatura, aunque los plazos acordados en el pacto de investidura ya hayan cumplido. Antes de que la pandemia llegara al país, Pedro Sánchez se comprometió con Compromís a presentar el esqueleto del nuevo sistema de financiación en ocho meses, un plazo que posteriormente estiró el presidente en una comparecencia en julio. Baldoví confía en que una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado -que necesitan tanto su voto como el de otros partidos minoritarios- y pasadas las elecciones en Cataluña -el 14 de febrero-, el Ejecutivo español disfrute de un periodo de tranquilidad que le permita abordar su compromiso. Si entonces "no abre el melón" del a reforma del sistema de financiación demostrará, como Mariano Rajoy, que "no tiene voluntad" de cambiarlo, "que todo lo que nos han dicho es agua de borrajas", señaló el diputado.

La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís ha destacado que el Gobierno aumenta algunas inversiones en servicios públicos, como elevar las aportaciones a la ley de Dependencia hasta un 40%, mientras que el alcalde de València, Joan Ribó, ha puesto en valor las inversiones para la ciudad, como 38 millones para el transporte del área metropolitana como reclamaba de 2015.

Fondos COVID

La negociación de los fondos extraordinarios recuerda ligeramente a la negociación de los fondos COVID que el Gobierno aprobó el pasado verano, donde las comunidades plantearon criterios diferentes en la conferencia de presidentes para su reparto, desde primar los efectos de la pandemia hasta la población real de cada territorio o el gasto sanitario efectuado. Según informó la Delegación del Gobierno el pasado sábado, la Comunitat Valenciana ha recibido ya 663'8 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19 creado por el Gobierno, de los que 449'6 se refieren a gasto sanitario y 214'2 a educación. Según sus cálculos, los fondos suponen el 7'5 por ciento de los 6.000 millones de euros consignados en el primer tramo (para sufragar gasto sanitario) y el 10'7 por ciento de los 2.000 millones del tercer tramo (gasto en educación). Además, a la Comunitat Valenciana le corresponden 30 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (el 10 por ciento del total) para minimizar el impacto social de la pandemia, y ha dispuesto de 2,3 millones de becas comedor.