Calero pide no criminalizar el 8M: "Este año se han hecho cerca de 900 concentraciones y no ha habido problemas"

La Delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero, ha defendido este martes las concentraciones autorizadas para el 8 de marzo, pequeñas concentraciones en distintos puntos de las capitales de provincia y de grandes ciudadas para una reivindicación de forma descentralizada. Calero recuerda que el derecho de manifestación es un derecho fundamental y que si no hay informes policiales o de Sanidad que desaconsejen una concentración, la Delegación ni puede ni debe impedirla.

Para el 8M hay cerca de una veintena de concentraciones notificadas en la ciudad de Valencia y algunas más en Castellón y Alicante, pero no habrá manifestación. Como máximo, explican desde este departamento, se esperan 50 personas por convocatoria, dadas las medidas de seguridad derivadas de la situación sanitaria.

"El movimiento feminista si algo tiene es responsabilidad", señalaba Calero, para recordar que a todas las concentraciones se les exige una declaración responsable y que se cumplan las medidas de seguridad. "No hay ningún informe en contra por parte de Sanidad o la Policía. No va a haber manifestaciones", recordaba la Delegada, que indica que "se prevén actos, concentraciones en plazas, performances. Quieren que la ciudad esté reivindicativa pero con la responsabilidad con la que siempre ha actuado el movimiento feminista".

"Este año se han hecho cerca de 900 concentraciones y no ha habido nunca problemas", indicaba Calero, con datos de la provincia de Valencia, para demandar que no se "haga una bola" sobre "algo que es natural". "Las concentraciones no se aprueban, es un derecho fundamental que nos comunican", ha insistido la delegada.

Preguntada por si teme un boicot de la extrema derecha y por la petición de Vox de que el 8M sea declarado día de las víctimas de la Covid, recordaba unas palabras de Simone de Beauvoir: "cualquier crisis puede incidir en retroceder en derechos", citaba, para indivar que "no lo van a conseguir; no van a conseguir que el 8 de marzo sea otra cosa. Tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos, que son derechos humanos".

Concentraciones por Pablo Hásel

Sobre las concentraciones de las pasadas semanas que reclamaban libertad para el rapero Pablo Hasél, la Delegada considera que la Policía actuó de manera adecuada. "Estoy convencida de que en la Comunitat Valenciana tenemos una Policía muy profesional. Hemos revisado con ellos vídeos, vídeos que tenían ellos y vídeos que hemos aportado nosotros. Se deduce que la actuación de la Policía ha sido la adecuada", ha defendido.

Calero expresa que la actuación policial permitió que en Valencia no se repitieran los disturbios de Madrid o Barcelona: "Aquí, no por suerte, sino por una actuación policial adecuada, no se han dado". "¿De qué estaríamos hablando si hubiera coches quemados, escaparates rotos o cajeros incendiados? Estaríamos hablando de otra cosa", se prefuntaba. "Creo que tenemos una Policía profesional. Hemos revisado los vídeos conjuntamente y ellos saben ahora cuál es el trabajo que tiene que hacer para depurar o mejorar actuaciones", ha concluido.