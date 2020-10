Compromís interpela a Ximo Puig sobre el rechazo del Gobierno al fondo de nivelación

Compromís aumenta la presión sobre el PSOE a cuenta de la financiación autonómica. El portavoz de la formación en las Corts Valencianes interpelará al president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre el rechazo del Ministerio de Hacienda de crear un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación de algunas comunidades, entre ellas la valenciana.

El pasado lunes se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde la ministra Maria Jesús Montero anunció la suspensión de las normas fiscales para 2021 y dio como referencia un 2,2% de déficit para las autonomías. De ese déficit, el Estado asumiría un 1,1% con la aprobación de una transferencia extraordinaria y equilibradora de unos 13.400 millones de euros. La práctica, avalada por Bruselas, implica abrir la mano en el gasto de las administraciones autonómicas, una acción necesaria para la recuperación económica según la doctrina que parece imperar en esta crisis económica. De cara al próximo ejercicio, las comunidades contarán con 23.500 millones de euros extraordinarios entre transferencias del Estado y la Unión Europea.

La propuesta no era la que pretendía el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que planteó avalado por los expertos en financiación un "fondo de nivelación" para dar la oportunidad de equipararse en gasto público a las comunidades infrafinanciadas, con la valenciana en primera fila. Compromís se aferró a esta propuesta tras la reunión con los expertos en financiación, que presentaron varios informes semanas atrás en los que avalaban esta medida compensatoria y transitoria mientras se desarrollase la prometida reforma del sistema de reparto de recursos, caducado desde 2014. Y el resultado de la reunión fue "decepcionante", en palabras de su portavoz, Fran Ferri. Por ello el síndic planteará al president en la próxima sesión de control parlamentaria la pregunta: "¿Cómo valora el Consell que el Ministerio de Hacienda no haya aceptado la propuesta valenciana de un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación que sufrimos los valencianos y valencianas?

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, fue más allá y aseguró que la coalición revindicará en la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un nuevo modelo de financiación o, "si no es posible por las circunstancias", uno fondo de nivelación. Si no se dan estos pasos, la coalición no apoyará las cuentas públicas para 2021. "El acuerdo de investidura que firmamos con el PSOE dice bien claro que antes de que se acabe el año ha de haber una nueva propuesta de financiación y un fondo adicional para que pasemos de un statu quo deficitario para los valencianos a tener un poco de oxígeno", sentenció el diputado.